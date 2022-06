La festa del patrono San Giovanni

inaugura l’estate di Pollenza

EVENTI - Il prossimo appuntamento nel weekend dall'1 al 3 luglio con la rassegna “Che spettacolo ragazzi!”

San Giovanni patrono di Pollenza, conclusi ieri sera i festeggiamenti che hanno aperto l’estate pollentina con una settimana ricca di eventi e appuntamenti.

Giovedì il gruppo “Alessandra Doria Quartet”, nella prima tappa di “Borghi in jazz”, ha regalato al pubblico che ha affollato la piazza due ore all’insegna della musica funky, rhythm and blues and soul. Venerdì, dopo la messa, il palio di San Giovanni ha visto la numerosa partecipazione di piccoli e grandi scesi in piazza ognuno a sostenere la propria contrada: il “lupo”, corrispondente alla frazione di Casette Verdini, si è aggiudicato l’edizione 2022. Sabato è stata la volta dello spettacolo comico “Sono fatto lo virus” – Degrado Post Mezzadrile, che ha regalato una serata di leggerezza, risate ed allegria. Hanno chiuso la settimana di festeggiamenti il concerto della banda comunale “Verdi” e la cena popolare tenutasi al parco pubblico “Il pincetto”. Da non dimenticare la presentazione del progetto “Linfa vitale – centri commerciali naturali”, che ha visto protagoniste le attività del centro storico, le quali hanno messo a disposizione della collettività le principali specialità del territorio.

Il prossimo appuntamento tutto dedicato ai bambini e alle famiglie è quello in programma per l’1-2-3 luglio con la rassegna estiva “Che spettacolo ragazzi!”: show sotto le stelle, animazioni, laboratori, stand gastronomici e tanto altro. Il tutto a ingresso gratuito.

Nella sala convegni, all’interno della sede civica, è ancora allestita la personale di pittura dell’artista pollentina Patrizia Poloni “Il respiro dei ricordi” e rimarrà aperta il 2 e 3 luglio dalle 18.30 alle 24.

Nei fine settimana dal 2 al 24 luglio sarà inoltre possibile visitare alcune delle bellezze storiche di Pollenza: il museo civico, il museo della vespa e il teatro “Giuseppe Verdi” dalle 21 alle 23.

