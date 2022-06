Anthropos, trionfo anche nel calcio a 7

CIVITANOVA - La squadra della società del presidente Nelio Piermattei si laurea a Roma campione del centro sud Italia

26 Giugno 2022

Trionfo dell’Anthropos di Civitanova nel calcio a 7 senza incassare nemmeno un gol nella fase finale. Al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” a Roma, si è tenuta l’ultima giornata stagionale del Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc con l’assegnazione dei titoli, nei tre livelli, di Campione del Centro-Sud Italia del torneo di calcio a 7. L’Anthropos era presente come vincitrice del girone Marche del livello 3.

La manifestazione, organizzata dalla Dcps della Figc, era presentata da Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera, insieme a Francesco Pasquali, speaker ufficiale di Radio Italia; presente anche l’arbitro Fabio Maresca della Can, oltre al Presidente Figc Gabriele Gravina. In semifinale l’Anthropos ha facilmente avuto la meglio sulla compagine “I Giganti”, campioni del Lazio, con un netto 5-0 ed in finale ha dovuto vedersela con i campioni di Toscana della “Calciando Insieme” che in semifinale avevano avuto la meglio sulla compagine abruzzese “Accademia Biancazzurra”; in finale hanno trionfato 7-0 aggiudicandosi il titolo.

La squadra Anthropos che ha disputato il torneo di calcio di questa stagione è composta dai giocatori Adolf Agyemang, Gabriele Brengola, Riccardo Cecconi, Alex Cesca, Davide Cesini, Marco Facchino, Alessandro Mattei, Federico Mei, Paulo Emilio Savorelli, Luca Sbrolla, Davide Villanova, Leonardo Volatili, dai tecnici Fabio Battellini, Andrea Croia e Riccardo Panza e dal dirigente responsabile Lucio Pescini.

«Abbiamo avviato questa disciplina con l’obiettivo principe di ampliare la nostra offerta sportiva con un’ulteriore disciplina di squadra che porta tanti risvolti diversi dalle discipline individuali. Non pensavamo di poter arrivare così in alto, ma come in tutte le cose, cerchiamo sempre di farle al massimo e al meglio – dice Nelio Piermattei, presidente Anthropos -. Sono quindi felice per aver centrato l’obiettivo iniziale della socializzazione e dello sport di squadra, ma anche per questo ennesimo successo sportivo che arricchisce il nostro Palmares in una disciplina per noi nuova».

