“Sulle orme di Tulli”,

omaggio al pittore

e premi ai giovani artisti

MACERATA - La mostra aprirà il 29 giugno (fino al 4 settembre) negli spazi della Galleria dell’Accademia di belle arti

25 Giugno 2022 - Ore 14:34 - caricamento letture

Sulle orme di Tulli, in arrivo la mostra in omaggio al pittore in occasione dei cento anni della sua nascita (4 settembre 1922). Il taglio del nastro sarà alle 17 del 29 giugno negli spazi di Gaba.Mc (Galleria dell’Accademia di belle arti di Macerata). Contestualmente saranno assegnati 4 premi di 500 euro ciascuno, messi a disposizione dal Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” che andranno agli studenti, uno per ogni scuola di appartenenza Pittura, Scultura, Decorazione e Grafica d’arte.

La mostra è strettamente legata all’iniziativa Mac Virtual art, il bando del Dipartimento di arti visive per gli iscritti alle scuole di Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica d’Arte dell’Accademia, promosso e organizzato da Rotary “Matteo Ricci”, Accademia, con il patrocinio del comune di Macerata. Dopo una prima preselezione realizzata dai docenti dell’Accademia (dai coordinatori di scuola e componenti delle discipline caratterizzanti e specifiche del corso), le opere individuate sono state valutate da una giuria. Il concorso giunge oggi al suo primo traguardo con la mostra Sulle orme di Tulli che vede 20 opere delle studentesse e studenti prendere corpo nell’esposizione che si richiama alla poetica del maestro. Nella serata inaugurale, alla presenza di Carla Tulli figlia dell’artista, saranno attribuiti 4 premi. È prevista la realizzazione di un catalogo della mostra che sarà presentato in settembre. La mostra sarà aperta dal 29 giugno al 4 settembre, dal martedì al sabato dalle 18 alle 22.

