Il sì di Elisa e Andrea

a Palazzo Buonaccorsi

Cerimoniere Maurizio Mosca

MACERATA - Festa oggi pomeriggio per le nozze del consigliere del Pd Andrea Perticarari e di Elisa Iommi, commerciante del centro

25 Giugno 2022 - Ore 19:41 - caricamento letture

Il fatidico sì tra i maceratesi Elisa Iommi e Andrea Perticarari è arrivato oggi pomeriggio negli splendidi spazi di Palazzo Buonaccorsi. Lui, 36 anni, avvocato e consigliere comunale del Pd, lei (29 anni) lavora in un negozio di abbigliamento del centro storico.

Il sì è arrivato per la gioiaovviamente dei diretti interessati ed anche quella dei familiari e degli amici. Gioia ed anche emozione, come da tradizione per un grande giorno. Nel ruolo di cerimoniere l’imprenditore Maurizio Mosca, ex consigliere comunale e storico presidente della Maceratese, che ha rivolto alla coppia parole augurali. Cerimonia negli splendidi saloni dello storico palazzo maceratese che ospita i musei della città, poi ricevimento a Villa Teloni a San Severino.

