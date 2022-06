Fumogeni, elicottero e fantasia:

scatta l’esercitazione antincendio

(Foto)

FIUMINATA - Protezione civile in campo nella simulazione di un vasto rogo

di Monia Orazi

Divampano le fiamme, accorre l’elicottero che preleva l’acqua dal bacino artificiale e la rovescia, con le golene del Potenza sullo sfondo, nella zona non lontano dal centro di Protezione civile di Fiuminata: è andata in scena questa mattina l’esercitazione regionale Aib di Protezione civile, che ha richiamato numerosi gruppi di volontari di Protezione civile da diverse zone della Regione Marche, coordinati dalla Protezione civile regionale, alla presenza di altri esponenti delle forze dell’ordine.

E’ stato simulato in una zona non a rischio un vero e proprio incendio con l’utilizzo dei fumogeni, con l’intervento dei volontari da terra e dell’elicottero della Protezione civile, che ha attinto acqua, rovesciandola poi dall’alto sulle fiamme. Scene replicate fedelmente per permettere ai volontari del servizio anti incendio boschivo di esercitarsi, in piena estate.

La mattinata è iniziata alle 8,30 con il saluto delle autorità ed una spiegazione ai partecipanti su come comportarsi durante la giornata, poi il via alle attività di esercitazione, con la spiegazione dei metodi di intervento e prove pratiche per l’utilizzo delle varie attrezzature per spegnere gli incendi, dai mezzi mobili all’elicottero del servizio antincendio boschivo della Protezione civile regionale, che ha attinto l’acqua dalla vasca mobile, precedentemente montata dai volontari presso il campo sportivo di Fiuminata a cui è seguito il lancio sui fumogeni, simulando lo spegnimento delle fiamme.

Dopo la pausa pranzo per tutti al campo sportivo di Fiuminata con la presenza della cucina mobile di Macerata Soccorso, le attività sono riprese con le nozioni sulla guida tecnica in fuoristrada, per effettuare una ricognizione territoriale con i mezzi in colonna, ultimo atto di una giornata intensa per i volontari, ma necessaria per potenziare la loro tempestività di intervento in caso di calamità naturale. In caso di incendi interviene una task force composta da vigili del fuoco, carabinieri forestali, carabinieri della locale compagnia e volontari di Protezione civile con il patentino Aib, spegnimento incendio boschivo.

