Cucine Lube in Francia

partecipa al progetto

Maison Grégory Lemarchal

L'AZIENDA di Treia ha arredato gli spazi cucina della struttura per giovani con fibrosi cistica. All'inaugurazione anche la first lady Brigitte Macron

25 Giugno 2022 - Ore 16:08 - caricamento letture

C’era anche la first lady francese Brigitte Macron, nei giorni scorsi a Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), per il taglio ufficiale del nastro della Maison Grégory Lemarchal, una struttura e un progetto unici in Francia, dedicati ai giovani con fibrosi cistica che grazie al trapianto polmonare ed a trattamenti miglioratori, riescono a vedere la loro aspettativa di vita aumentare in modo significativo.

Gruppo Lube, attraverso il suo distributore transalpino Mobili Regina di Drumettaz Clarafond, Savoia francese, ha partecipato alla finalizzazione di tale progetto arredando gli spazi cucina della struttura con alcune composizioni del modello Immagina Plus.

L’Associazione Grégory Lemarchal è stata creata nel giugno 2007, dopo la prematura scomparsa dell’omonimo cantante francese, avvenuta all’età di 24 anni a causa della fibrosi cistica, per continuare la sua lotta contro la malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA