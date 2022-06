Cbf Balducci, presa Akuabata Okenwa

«Ci aspetta un anno pieno di sfide»

VOLLEY A1 - Tessera l'opposta statunitense classe 1998: «La squadra che è stata formata e la guida della società e dello staff mi fanno sentire molto positiva ed emozionata»

La Cbf Balducci Hr Macerata ha tesserato Akuabata Okenwa per la prossima stagione in Serie A1. Opposta statunitense classe 1998, giocherà per il secondo anno consecutivo in Italia, dopo l’esperienza alla Sigel Marsala la scorsa stagione. «Quando ho incontrato la Cbs Balducci da avversaria, sono rimasta davvero colpita dalla determinazione e concentrazione mostrata dalle giocatrici – spiega Akuabata Okenwa – La società ha mostrato sempre grande organizzazione e forza e coach Paniconi è molto conosciuto per il suo lavoro al fine di mettere le giocatrici nelle condizioni di esprimersi al meglio e per la sua cura dei dettagli. Ci aspetta un anno pieno di sfide ma la squadra che è stata formata e la guida della società e dello staff mi fanno sentire molto positiva ed emozionata per questo primo anno in A1».

