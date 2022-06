Trattore in fiamme

TREIA - L'incendio in un campo di stoppie in contrada Carregiano. Vigili del fuoco in azione anche a Pollenza

24 Giugno 2022 - Ore 08:53 - caricamento letture

Trattore in fiamme, intervento dei vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 20,10 di ieri in contrada Carregiano a Treia. L’incendio si è sviluppato prima in un campo di stoppie per poi coinvolgere il mezzo agricolo con annesso attrezzo Rotoballet. Non si segnalano persone coinvolte. La squadra di Macerata ha così provveduto rapidamente allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Nello stesso momento un’altra squadra proveniente dalla centrale di Macerata è intervenuta in via Dante Alighieri a Pollenza per spegnere un incendio in un altro campo di stoppie.

