Nuovo presidente

per il Rotary Matteo Ricci:

è Guido Grandinetti

MACERATA - E' stato nominato ieri, succede a Laura Ricci

24 Giugno 2022 - Ore 17:23 - caricamento letture

Rotary Club Macerata “Matteo Ricci”, l’avvocato Laura Ricci, ha passato ieri le consegne a Guido Grandinetti, presidente per l’anno rotariano 2022 – 2023.

La presidente Ricci ha illustrato le molte attività dell’anno rotariano appena conclusosi, tra cui ricordiamo il premio “Silvia Rossi”, la serata con il concittadino Mario Baldassari, il progetto in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti dedicato Vladimiro Tulli e tante altre iniziative di service alla comunità. Il nuovo presidente, Grandinetti, avute le consegne dal suo predecessore in una suggestiva cerimonia, ha illustrato ai presenti il programma per l’anno rotariano incipiente, anticipando progetti volti al territorio nel campo del volontariato, alla cultura ed alla valorizzazione dei giovani, nonché alla promozione di incontri su argomenti di forte attualità ed interesse sociale.

Da ultimo, è stato presentato il nuovo Consiglio direttivo composto dalla segretaria Francesca Accorsi, il prefetto Bruno Moncada, il tesoriere Andrea Cirilli, la Presidente incoming Sabrina Morresi, la Past president Laura Ricci ed i consiglieri, Barbara Antolini, Carlo Zagoreo, Massimiliano Fraticelli, Paolo Giustozzi, Angelo Ventrone e Tobia Sardellini.

