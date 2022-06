Rotary e governo Usa:

dispositivi salvavita

alle case di riposo

AIUTI - L'associazione, comprensorio Tolentino e Camerino, ha consegnato concentratori di ossigeno e braccialetti multifunzione in quindici strutture distribuite nel distretto 2090

24 Giugno 2022

Rotary e governo statunitense vicini agli anziani: donati dispositivi di rapido intervento salvavita, concentratori di ossigeno e braccialetti multifunzione per le rilevazioni della saturazione, pressione e cadute, in quindici case riposo distribuite nel distretto 2090, più in difficoltà a causa di pandemia e sisma, nel comprensorio del Rotary Tolentino e Camerino, nel maceratese, ma anche in Umbria e Abruzzo. Il tutto grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto Usaid – Rotary in Italia: comunità contro il Covid-19.

Nella prima trance sono stati consegnati due concentratori con alcuni braccialetti a cinque case di riposo. La prima donazione è stata fatta a favore di quella di Loro Piceno, ospitata ora in alcuni locali di Urbisaglia, alla presenza del sindaco Robertino Paoloni che ha ringraziato il Rotary. «Le nostre case di riposo – ha detto – hanno bisogno di questi accessori che sono fondamentali per la qualità della vita degli anziani».

Il governatore del Rotary Distretto 2090 Gioacchino Minelli insieme a Lisa Ruhe, al presidente della commissione per la prevenzione sanitaria Stefano Gobbi e Carla Passacantando segretario del Rotary Tolentino, ha poi raggiunto a bordo del camper del Distretto 2090 l’Asp civica assistenza Tolentino “Porcelli” per la seconda donazione. «Un grazie al Rotary – ha affermato Laila Cervigni, responsabile della struttura – che ci è sempre vicino. Sono stati sviluppati diversi service negli anni a favore della nostra struttura».

I dispositivi sono stati poi consegnati alla casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino. «Questa donazione – ha spiegato il presidente Teresa Traversa – è una iniziativa molto importante per la casa di riposo. Ringraziamo quindi il Rotary». E’ seguita la donazione alla casa di riposo di Gagliole. «Sono importanti questi dispositivi – ha aggiunto Laura Taccari, responsabile della struttura – migliorano il servizio che abbiamo». La donazione è stata effettuata anche a favore della casa di riposo di Esanatoglia. «Siamo grati – afferma la responsabile Eleonora Merli – per la donazione».

L’altra trance di donazioni ha riguardato le case di riposo di Sarnano alla cui cerimonia di consegna era presente il responsabile Marco Gatti, quella di Gualdo l’assessore comunale Filomena Moretti, quella di Penna San Giovanni Moira Serafini, di Sant’Angelo in Pontano del direttore della struttura Claudio Pascucci. Con Minelli, oltre a Ruhe, Gobbi e Passacantando c’era anche l’assistente al governatore Stefano Quarchioni. Tali dispositivi sono stati consegnati anche all’Easp, ente assistenza servizi alla persona “Baldassini” di Gualdo Tadino, alla casa riposo “Mosca” di Gubbio, all’Opera Pia Bartolomei Castori di Foligno, alla casa riposo Andrea Rossi di Assisi, alla rsa San Rocco Villa Dorotea di Scoppito, all’Opera Pia Filippo Alessandrini di Civitella del Tronto.

I concentratori e i braccialetti multifunzione sono stati acquistai con i 100mila dollari destinati alla sanità dalla commissione UsaidRotary del distretto. «Abbiamo consegnato – dice il governatore Gioacchino Minelli – i dispositivi con il camper a disposizione del nostro distretto e abbiamo portato un po’ di speranza e qualche sorriso ai tanti operatori sanitari che ci hanno accolto a braccia aperte, felici di avere a disposizione dei dispositivi efficaci per superare le situazioni di crisi degli ospizi e pazienti e di poter monitoarre le loro funzioni vitali a distanza. Un ringraziamento particolare va ai componenti della commissione che hanno saputo individuare le rsa più in difficoltà a causa della pandemia e del terremoto».

Il Rotary e Usaid stanno collaborando per contrastare l’impatto primario e secondario della pandemia di Covid-19 in Italia. «Scopo generale delle attività proposte – conclude la nota – è fornire assistenza alle comunità italiane colpite dal covid-19 nelle aree d’intervento legate a salute, istruzione e sviluppo economico comunitario, per aiutare il Paese a risollevarsi dalla pandemia e creare comunità più resilienti a lungo termine».

