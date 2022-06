Cbf Balducci, Aurora Poli

blinda il reparto centrali

VOLLEY - La 23enne originaria di Piombino è reduce da tre stagioni in A2: «Ritengo che per me sia una straordinaria opportunità di crescita. Quando da Macerata mi hanno contattata non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura»

24 Giugno 2022 - Ore 12:59 - caricamento letture

Aurora Poli si appresta a vivere la sua prima stagione in Serie A1 con la maglia della Cbf Balducci Hr Macerata. Per la centrale classe 1999, originaria di Piombino, l’occasione di vivere da vicino l’ambiente maceratese, dopo le ultime tre stagioni in A2, due nelle file della Geovillage Hermaea Olbia e l’ultima iniziata con l’Assitec Volleyball Sant’Elia e conclusa nella Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. «Ritengo che per me sia una straordinaria opportunità di crescita – spiega Aurora Poli -. Ho sempre sentito parlare molto bene della società di Macerata e anche quando l’ho incontrata da avversaria lo scorso anno ho avuto la sensazione di un ambiente dove si possa lavorare con serenità e grande entusiasmo. Quindi quando mi hanno contattata non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA