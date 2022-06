“Paolo nel cuore”,

partite di volley

dalle 10 fino alle 22

IN MEMORIA - Sabato 25 giugno al Banca Macerata Forum è in programma un giornata non-stop di sport, all’insegna del ricordo di Paolo Mercuri. Tutte le gare

Diverse società di volley del territorio si incontreranno sabato 25 giugno al Banca Macerata Forum per dare vita ad una giornata non-stop di sport, all’insegna del ricordo di Paolo Mercuri. Scomparso un anno fa, Paolo è stato giocatore, scout man e allenatore, ma soprattutto un amico di tutte le società coinvolte, che hanno aderito all’organizzazione dell’evento. Le gare dell’iniziativa “Paolo nel cuore” si svolgeranno dalle 10 fino alle 22, quando inizierà l’ultima partita e vedrà le squadre partecipanti dividersi in quadrangolari e singole sfide, divise per in base alle diverse categorie. La mattina vedrà sfidarsi il Ponte Volley, la Volley ’79 Civitanova, la Fea Telusiano Volley e l’Appignano Volley Paoloni in un quadrangolare dedicato alle squadre Under 16 femminili. Nel primo pomeriggio nuovo quadrangolare con le formazioni Under 17 maschili: Lube Volley, Pallavolo Macerata, Appignano Volley Paoloni e il Ponte Volley. Alle 16 e poi alle 17, due partite singole: Volley ’79 Civitanova contro Pallavolo Sangiustese, Serie D femminile, quindi Pallavolo Macerata e Lube Volley per la Serie C maschile. Dalle 18, quadrangolare amatoriale misto. Chiude la giornata la gara tra Appignano Volley Paoloni e Volley ’79 Civitanova, con le formazioni di Serie B.

Oltre alla passione per la pallavolo, “Paolo nel cuore” sarà anche un’occasione di beneficenza, con la raccolta fondi seguita dall’associazione Piombini Sensini onlus. Mentre, chi volesse restare a pranzo, potrà servirsi dello stand gastronomico di La Pasta Luciani, produttore di pasta fresca all’uovo che con il suo food truck sarà presente all’esterno del palazzetto.

Un evento ricco, per una giornata di pallavolo, beneficenza e divertimento, il modo migliore per ricordare Paolo Mercuri.

