«Pagaci mille euro»,

tentano estorsione ad un commerciante

armati di mazza da baseball

PORTO RECANATI - Arrestati due 37enni, per ottenere il denaro hanno minacciato e schiaffeggiato un 44enne, danneggiando l'auto e la recinzione della sua abitazione. Uno di loro aveva in casa a Potenza Picena 64 grammi di cocaina, l'altro è stato fermato al casello dell'A14 di Civitanova

Si presentano a casa di un 44enne commerciante di Porto Recanati e pretendono mille euro: prima lo schiaffeggiano di fronte al figlio e alla moglie per poi entrare nella sua abitazione e colpire con una mazza da baseball la recinzione della casa e l’auto della vittima, danneggiandone il parabrezza. Sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Civitanova due 37enni, dovranno rispondere di tentata estorsione aggravata in concorso, violazione di domicilio aggravata e spaccio. Nella scorsa notte i militari hanno rintracciato i due protagonisti dell’episodio, avvenuto nei primi giorni di giugno. Uno al casello autostradale di Civitanova, mentre a bordo di una utilitaria era di rientro dal suo paese di origine insieme al fratello, l’altro nella sua abitazione, a Potenza Picena, dove i militari hanno rinvenuto circa 64 grammi di cocaina, bilancino elettronico di precisione e 1.300 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. I due arrestati hanno nominato di fiducia l’avvocato Simone Santoro del Foro di Macerata e sono stati portati a Montacuto, dove rimarranno in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini sono state intraprese dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitanova in collaborazione con personale del Nucleo investigativo carabinieri di Macerata e delle stazioni di Porto Potenza e Porto Recanati.

