Scontro tra auto e scooter,

un 34enne a Torrette

CIVITANOVA - L'incidente nella zona industriale, il ragazzo in sella al motorino è stata soccorso in eliambulanza

Scontro tra auto e scooter, 34enne soccorso con l’eliambulanza. E’ successo poco dopo le 11 nella zona industriale di Civitanova.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto, dai primi accertamenti svolti dalla polizia locale sarebbe dovuto ad una mancata precedenza. Un suv della Mercedes Sl 390, condotto da un 51enne ucraino, da molti anni residente a Gorizia e lo scooter di un’agenzia di poste private, in sella al quale viaggiava un 34enne di Sant’Elpidio a Mare, si sono scontrati all’incrocio tra via Valletta e via Breda. Scattato l’allarme sul posto sono subito arrivati gli operatori dell’emergenza che, una volta prestate le prime cure del caso e viste le condizioni del giovane in sella al motorino, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato vicino al Cuore Adriatico e il 34enne è stato trasferito a Torrette. L’uomo non è in pericolo.



(foto di Federico De Marco)

(Redazione Cm)

