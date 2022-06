Lube, conferma in blocco

per lo staff tecnico e sanitario

VOLLEY - Restano in biancorosso il preparatore atletico Max Merazzi, l’assistente allenatori Enrico Massaccesi, lo scout-man Alessandro Zarroli, i medici sociali Mariano Avio e Danilo Compagnucci, il consulente ortopedico Massimo Balsano, i fisioterapisti Marco Frontaloni e Tommaso Pagnanelli e il nutrizionista Alessandro Marinelli

Dopo il rinnovo contrattuale del secondo allenatore Romano Giannini, che intraprenderà il suo secondo anno al fianco di coach Chicco Blengini, e dopo il biennale firmato dal preparatore atletico Max Merazzi, pronto per la dodicesima stagione in biancorosso, A.S. Volley Lube conferma lo staff in blocco. Si tratta di elementi di valore che hanno fatto squadra contribuendo con competenza e professionalità al settimo Scudetto.

Dello staff tecnico faranno ancora parte l’assistente allenatori Enrico Massaccesi, che nel 2020/21 si è cucito al petto anche uno Scudetto da secondo di Blengini, e lo scout-man Alessandro Zarroli, presenza costante e fondamentale anche agli allenamenti della prima squadra in veste di assistente.

Lo staff sanitario, confermato in tutti i suoi elementi, sarà ancora composto dai medici sociali Mariano Avio e Danilo Compagnucci, dal consulente ortopedico Massimo Balsano, dai fisioterapisti Marco Frontaloni e Tommaso Pagnanelli, insieme al nutrizionista Alessandro Marinelli.

