Il grande padel al circolo Torresi,

il primo Open di Macerata

va alla coppia Miccini-Restivo

AL CENTRO di via Dante pubblico delle grandi occasioni e giocatori da Marche, Abruzzo e Umbria: 25 le coppie ai nastri di partenza

Molto alto il livello dei giocatori e pubblico delle grandi occasioni al centro padel Torresi di via Dante a Macerata. Qui si sono affrontanti i migliori padelisti di Marche, Umbria e Abruzzo con l’aggiunta di uno dei più forti giocatori al mondo, l’argentino, tesserato per la Canottieri Aniene di Roma, Juan Manuel Restivo per il Torneo nazionale open.

Le coppie ai nastri di partenza sono state 25, a tutte le giornate di gara ha sempre assistito un folto pubblico appassionato di questo sport emergente. La manifestazione rientrava tra gli importanti eventi sportivi di Macerata città europea dello sport, patrocinata e supportata dal Comune, il sindaco Parcaroli e l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi sono rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere esibirsi questi grandi giocatori, per la prima volta a Macerata. Il presidente del circolo Giovanni Torresi ringrazia l’Amministrazione tutta e in particolare l’assessore Sacchi per aver voluto questo torneo. Semifinalisti del torneo le coppe Carlo Giubilei – Mattia Magnini e Niccolo Rosetti – Edoardo Miccini. Finalisti Piercarlo Cocciò – Matteo Sparnanzoni, vincitori, come da pronostico, Giacomo Miccini e Juan Manuel Restivo. Presenti alle premiazioni, l’assessore Sacchi, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il delegato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli e il consigliere della Fit marche Andrea Pallotto.

