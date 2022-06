Manutenzione straordinaria

in contrada Tergi:

lavori per circa 170mila euro

POTENZA PICENA - Nella settimana in corso la ditta aggiudicataria dell’opera, la Costruzioni Nasoni di Fano, partirà con l'intervento. Il tratto interessato è di 750 metri ed è collocato nei pressi della ex pizzeria 5 Camini

20 Giugno 2022 - Ore 15:39

Lavori di manutenzione straordinaria nella strada in contrada Tergi, a Potenza Picena. Nella settimana in corso la ditta aggiudicataria dell’opera, la Costruzioni Nasoni di Fano, procederà con gli interventi previsti. L’amministrazione comunale li elenca in una nota: «Stabilizzazione calce e cemento del sottofondo. Rifacimento del manto stradale. Realizzazione di opere di miglioramento per la regimazione delle acqua piovane». Il valore complessivo dell’opera è di 140.167,47 euro più iva. Il tratto interessato è di 750 metri ed è collocato nei pressi della ex pizzeria 5 Camini. «In fase di ultimazione anche le pratiche amministrative per le altre strade cittadine già finanziate e progettate – conclude il comune di Potenza Picena -. I cantieri partiranno nelle prossime settimane».

