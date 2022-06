“L’altruismo è una virtù?”,

MACERATA - Il Nice Bar chiude la stagione, domani alle 21,15 al Basquiat, in via Gramsci. L'ingresso è libero

Il Nice Bar chiude la stagione a Macerata, domani, martedì 21 giugno alle 21.15. Basquiat già Venanzetti, in via Gramsci, ospiterà il caffè filosofico dal titolo: “L’altruismo è una virtù?”. «Quante cose si possono nascondere dietro una buona azione? Perché certe persone generose sembrano false? Cosa implica un dono? L’egoismo è davvero un male? – chiedono gli organizzatori -. Queste sono alcune delle possibili domande che potrebbero nascere di fronte ad un tema come l’altruismo, ma insieme alle domande si cercheranno alcune possibili risposte con il contributo di tutti. Infatti, il caffè filosofico non è una lezione ma ognuno potrà dire la sua, se lo vuole, oppure starsene comodamente in silenzio a gustarsi un caffè». L’ingresso è libero.

