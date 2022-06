Cinema sotto le stelle,

il nuovo film di Riccioni

in piazza a Treia

APPUNTAMENTO con "La ballata dei gusci infranti" in programma giovedì 23 alle 21,30

20 Giugno 2022 - Ore 09:26 - caricamento letture

Giovedì 23 giugno alle 21,30 il nuovo film di Simone Riccioni in Piazza della Repubblica a Treia. Arriva la proiezione del film “La ballata dei gusci infranti”, come serata spettacolo “Cinema sotto le stelle”. «Il film è stato interamente girato nel nostro territorio marchigiano – si legge in una nota del Comune di Treia – e narra con molta delicatezza e poesia il terremoto nel 2016 che ha colpito il cuore dell’Italia. Al termine della proiezione saranno presenti l’attore e produttore del film Simone Riccioni e altri componenti del cast locali per approfondire con il pubblico la tematica ed i valori trattati nell’opera».

