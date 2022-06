Cda Recanatese,

CALCIO - Per la prima volta si è riunito il nuovo Consiglio d'amministrazione della società leopardiana, presieduto da Adolfo Guzzini. Definiti i compiti di Angelo Camilletti, Mauro Tanoni, Marco Cipolletta, Marco Bruni, Mirko Giulianelli, Fabrizio Sarnari, Francesco Fiordomo e Andrea Paoloni

Si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio d’amministrazione della Recanatese, presieduto da Adolfo Guzzini. Sono stati distribuiti i vari compiti per preparare e gestire al meglio la prossima stagione di Lega Pro. Confermati nel ruolo di vice presidente Angelo Camilletti e Mauro Tanoni (vice presidente con delega). Tra i consiglieri Marco Cipolletta seguirà la Primavera, Marco Bruni si occuperà di sicurezza, Mirko Giulianelli di infrastrutture e informatica, Fabrizio Sarnari di logistica e gestione evento, Francesco Fiordomo di comunicazione e promozione, Andrea Paoloni seguirà Giovanissimi e Allievi, attesi dai campionati nazionali. Del consiglio fa parte anche Franco Polenta. «La società sta lavorando con grande serietà ed impegno – spiega il presidente Adolfo Guzzini -. Siamo un gruppo molto coeso e determinato, aperto a tutti coloro che volessero dare una mano e contribuire a questo percorso perchè come ho ripetuto spesso questa vittoria è della città e di un intero territorio e per affrontare il professionismo occorre una mobilitazione generale. Accolgo con soddisfazione il pronunciamento del Consiglio comunale per i lavori necessari di adeguamento dello stadio e della logistica della zona. Abbiamo compiuto un percorso serio e collaborativo con l’amministrazione ed i tecnici e sappiamo che faranno di tutto per consentire alla squadra di limitare il più possibile il periodo di attesa lontani dal nostro stadio».

