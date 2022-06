Banca Macerata, il cda dà l’ok:

«Sì al rafforzamento patrimoniale»

ECONOMIA - L'istituto di credito ha deliberato di proporre all’assemblea straordinaria degli azionisti un aumento di capitale in forma mista: una parte gratuita e l'altra scindibile a pagamento

20 Giugno 2022 - Ore 18:53 - caricamento letture

Il cda di Banca Macerata ha deliberato di proporre all’assemblea straordinaria degli azionisti un aumento di capitale in forma mista, quindi con un aumento gratuito del capitale e un aumento scindibile a pagamento. La decisione dell’istituto di credito presieduto da Ferdinando Cavallini e diretto da Toni Guardiani è stata assunta nella riunione di venerdì e dovrà essere comunque ottenere l’ok degli organi competenti. «Innanzitutto – spiega Banca Macerata – l’organo amministrativo ha deliberato una variazione del valore nominale delle azioni da 100 a 25 euro, con un rapporto di 1:4. Quanto alla parte gratuita dell’operazione, è previsto un aumento di 8.575.000 euro con utilizzo parziale delle riserve disponibili, che saranno imputate a capitale sociale. Pertanto, ogni azionista riceverà 1 azione gratuita ogni 4 possedute dopo la predetta variazione del valore nominale dei titoli. Relativamente alla parte a pagamento, l’operazione attiene ad un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento di 2.126.775 euro mediante l’emissione di 85.071 azioni ordinarie, del valore nominale di 25 euro ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti nella misura di 1 nuova azione ogni 20 possedute (dopo l’attribuzione delle azioni gratuite), al prezzo unitario di 25 euro e senza alcun sovrapprezzo. I possessori di meno di 20 azioni avranno comunque diritto a sottoscrivere 1 nuova azione. Si specifica inoltre – conclude l’istituto di credito – che, per la determinazione del numero di nuove azioni da emettere, si è tenuto conto delle sole azioni in circolazione al 31 maggio 2022, cioè con esclusione delle azioni detenute a quella data nel Fondo acquisto azioni proprie e che il tutto sarà aggiornato al momento della delibera assembleare». Tutti gli aggiornamenti sull’operazione verranno pubblicate, di volta in volta, sul sito internet www.bancamacerata.it

