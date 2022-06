Antologia di poesia e racconti

al mercato coperto di Treia

CULTURA - "Come fiori sul ciglio della strada" sarà presentato sabato 25 giugno dalle 18,30 alla presenza dell’autrice Tiziana Topa e degli autori Marco Leonardi e Danilo Perico

20 Giugno 2022 - Ore 09:10 - caricamento letture

Sabato 25 giugno dalle 18,30 la terza tappa delle presentazioni itineranti per tutta Italia dell’antologia di poesia e racconti “Come fiori sul ciglio della strada”. L’evento è patrocinato dal Comune di Treia e si svolgerà negli spazi del Mercato Coperto in Piazza della Repubblica. Sarà presente l’autrice Tiziana Topa e gli autori Marco Leonardi e Danilo Perico. L’antologia di racconti e poesie “Come fiori sul ciglio della strada” è stata pubblicata a maggio 2022 dalla casa editrice Tomarchio Editore con prefazione di Miriam Ballerini e presenta ben quattordici raccolte al suo interno. La copertina è opera di Aldo Colnago. Gli autori e le autrici presenti nell’antologia: Marco Salvario con “Libertà”, Samuel Pezzolato con “Fiori di ibisco”, Roberta Sgrò con “Quattro su sei”, Marco Leonardi con “Camminando in diagonale”, Oswaldo Codiga con “Penso, rifletto, scrivo”, Beatrice Benet con “Amore senza età”, Gian Carlo Storti con “Alla scoperta del Socialismo reale”, Mary Castelli con “C’è un unico amore”, Marcello Sgarbi con “Oltre ogni limite”, Silverio Scognamiglio con “Tra sacro e profano”, Tiziana Topa con “La forza delle donne”, Enrico Pinotti con “Persone”, Danilo Perico con “Nel tempo di una vita”, Maria Marchese con “Fragilità poetiche”. Sarà possibile nel corso della presentazione a Treia acquistare delle copie dell’antologia con la dedica dell’autrice e degli autori. In alternativa è possibile acquistarne una copia in tutte le librerie online. Ingresso libero secondo le norme sanitarie vigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA