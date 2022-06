Chiesanuova, gioia ai supplementari

Il sogno Eccellenza continua

PLAY OFF PROMOZIONE - Nella finale del girone B, la squadra di Migliorelli batte il Monturano Campiglione grazie a un gol di Monteneri al minuto 105 (subito dopo due espulsi nel parapiglia). Domenica prossima la finalissima contro i Portuali Ancona che hanno trionfato nel girone A

19 Giugno 2022 - Ore 19:50 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Continua il sogno del Chiesanuova. La squadra del presidente Luciano Bonvecchi supera il Monturano Campiglione per 1 a 0 e guadagna la finalissima per l’Eccellenza. La rete che decide l’incontro la mette a segno Monteneri al termine del primo tempo supplementare, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0 a 0. Nella finalissima in programma domenica prossima in campo neutro (da definire la sede) il Chiesanuova affronterà i Portuali Ancona che nella finale playoff del girone A hanno avuto la meglio sulla Vigor Castelfidardo per 1 a 0. Continua dunque il sogno Eccellenza per i biancorossi, che hanno dominato il girone B di Promozione fino alla penultima giornata, prima dell’incredibile sorpasso della Maceratese.

La finale playoff del girone B di Promozione fra il Chiesanuova e il Monturano Campiglione si disputa al “Sandro Ultimi” di fronte a cento spettatori, cinquanta per parte. Così ha deciso la Questura di Macerata dopo che la società capeggiata da Luciano Bonvecchi ha rigettato la proposta di giocare la partita in campo neutro. Alla partita per la verità sono presenti anche un’altra cinquantina di tifosi fermani arrivati senza biglietto eludendo il servizio d’ordine e controllati a vista dalle forze dell’ordine; nel primo tempo sono collocati dietro alla porta difesa da Isidori. La mancanza di una cornice di pubblico adeguata ha sollevato un vespaio di polemiche, hanno prevalso le esigenze di ordine pubblico e la volontà del Chiesanuova di non rinunciare al fattore campo.

La posta in palio è altissima, chi supera il turno domenica prossima giocherà la finalissima contro i Portuali Ancona che decreterà la terza squadra promossa in Eccellenza dopo Osimana e Maceratese. Il Chiesanuova ha chiuso la stagione regolare in seconda posizione di classifica dopo aver comandato il campionato fino alla penultima giornata. Proprio in virtù del miglior piazzamento la squadra allenata da Giovanni Migliorelli ha a disposizione due risultati su tre. Il Monturano Campiglione invece non ha alternative alla vittoria. Se i tempi regolamentari si dovessero chiudere sul risultato di parità si andrà avanti con due tempi supplementari, in caso di ulteriore parità passerebbe il turno la squadra meglio piazzata al termine della regular season. In campionato gli scontri diretti sono terminati in parità.

L’allenatore del Monturano Campiglione Luigi Bugiardini viene sommerso dai fischi all’ingresso in campo, per stemperare gli animi il tecnico dei fermani prima del fischio di inizio va ad abbracciare il collega Migliorelli. 4-4-1-1 lo schieramento scelto da mister Migliorelli del Chiesanuova, il Monturano replica con il 4-3-3.

Dopo meno di dieci minuti si fa male Alessandro Mongiello, al suo posto entra Paniconi. Il Monturano Campiglione va per primo alla conclusione con Domi, palla alta sulla traversa. La temperatura sul campo è notevole, non potrebbe essere altrimenti il 19 giugno; sarebbe stato meglio posticipare l’orario. I nervi sono a fior di pelle, in occasione di uno scontro di gioco fra Paniconi e Ortolani (quest’ultimo perde sangue, tornerà in campo con una fasciatura sulla testa) c’è uno scambio di vedute animato fra Carlo Mongiello e la panchina ospite. Poco prima della mezzora il Chiesanuova si affaccia pericolosamente nell’area di rigore avversaria, Morettini servito da Rodriguez colpisce di testa ma non imprime la forza necessaria alla sfera. Anche il Monturano Campiglione deve ricorrere alla prima sostituzione per infortunio al 33’ quando si fa male Muzi. Prima del riposo Isidori in uscita non prende la palla, ma quelli del Chiesanuova non ne approfittano. Termina così il primo tempo bloccato, nel quale le due squadre preferiscono rischiare il meno possibile.

Ad inizio ripresa il Monturano Campiglione va vicinissimo al gol, Bracalente serve in area Domi, il tiro viene parato a terra da Pedol. La replica del Chiesanuova è immediata, Carlo Mongiello lavora una buona palla sulla sinistra, sul cross a centro area Paniconi ruba il tempo all’avversario ma calcia sull’esterno della rete dando l’impressione del gol. La stanchezza comincia a farsi sentire, le squadre si allungano, il Chiesanuova con Rodriguez (due volte) e Carlo Mongiello insidiano la porta di Isidori. Sul fronte opposto Domi, tra i più intraprendenti, scheggia la traversa con un destro dai venti metri. Con il trascorrere dei minuti la squadra di Bugiardini guadagna metri, il Chiesanuova aspetta nella propria metà campo e prova a partire in contropiede. Per arginare la spinta di Viti e Domi sulla sinistra Migliorelli sposta Iommi a destra. I minuti conclusivi sono emozionanti, all’85’ Bracalente calcia una punizione dalla trequarti, la palla rimbalza davanti a Pedol, il portiere ha un attimo di esitazione, il Chiesanuova si salva in calcio d’angolo. Sul ribaltamento di fronte Carlo Mongiello serve Pasqui solo davanti ad Isidori, il portiere salva il risultato e tiene in vita il Monturano Campiglione. Al secondo dei quattro minuti di recupero, sull’ennesimo cross in area dalla sinistra di Bracalente Viti stacca di testa, Pedol miracoleggia e salva in calcio d’angolo. Si va ai supplementari.

Il Monturano Campiglione parte a testa bassa, il Chiesanuova fa leva sulla difesa, probabilmente il reparto che offre maggiori garanzie e sulle ripartenze di Carlo Mongiello e Pasqui. Il Chiesanuova va pericolosamente al tiro con Pasqui, sventa Isidori, sul tiro dalla bandierina di Campana, Monteneri mette in rete di testa e fa esplodere il Sandro Ultimi, 1 a 0. Dopo la fine del primo tempo supplementare si accende un parapiglia in campo, i giocatori vengono alle mani, l’arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Rodriguez e Fabiani.

Il secondo tempo supplementare si gioca con 10 uomini da una parte e dall’altra, Domi chiama alla parata a terra Pedol, il Monturano Campiglione cerca riordinare le idee, ma a questo punto servirebbero due reti per la qualificazione. Finucci ci prova su calcio di punizione, palla alta. Davide Renzi si divora il raddoppio, ma è finita.

Al triplice fischio finale scoppia la festa dei biancorossi. Ancora qualche attimo di tensione in campo, ma è poca roba. Chiesanuova è in finale.

CHIESANUOVA (4-4-1-1): Pedol 7; Rapaccini 5,5 (33’ st Campana 7), Ortolani 7, Monteneri 8, Iommi 7; Mongiello Alessandro ng (13’ pt Paniconi 5,5), Tanoni 6 (7’ pts Rodriguez ng), Morettini 7, Gonzalez 6; Bonifazi 6 (28’ st Pasqui 6); Mongiello Carlo 7 (13’ sts Renzi Michele ng). A disp.: Fiorani, Rango, Forconi, Sacchi, Cesaretti. All. Migliorelli.

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Isidori 7; Muzi ng (32’ st Mastrillo 6), Cerquozzi 6, Finucci 6, Viti 6,5; Islami 6 (3’ sts Malaigia ng), Petruzzelli 6 (11’ pts Frascerra ng), Santarelli 5,5 (25’ st Fabiani ng); Bracalente 7, Moretti 6, Domi 6,5. A disp.: Renzi Davide, Rastelli, Renzi Michele, Bracciotti, Morelli. All. Bugiardini.

Arbitro: Skura di Jesi (Baldisserri e Gasparri di Pesaro).

Rete: pst 15’ Monteneri (C).

Note: spettatori 150 circa. Espulsi Fabiani e Rodriguez al 15’ del primo tempo supplementare. Ammoniti Migliorelli, Cerquozzi, Mongiello Carlo, Morettini, Finucci, Paniconi, Domi, Petruzzelli, Pasqui. Calci d’angolo 5 a 2 per Monturano Campiglione. Recupero 6’ (2+4)

