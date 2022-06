Cade dentro casa,

donna portata a Torrette

RECANATI - Una donna anziana è stata soccorsa dal 118 intorno alle 12, trasportata ad Ancona con l'eliambulanza

19 Giugno 2022 - Ore 15:58 - caricamento letture

Anziana cade dentro casa, soccorsa e trasportata all’ospedale di Torrette. È successo a Recanati intorno alle 12. Lì, in via Sorgoni, una donna di 79 anni è rimasta ferita cadendo dalle scale della sua abitazione. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118. Viste le condizioni della donna, gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero giunto a Recanati ha caricato la donna anziana ed è ripartita per Ancona. La donna ferita è stata ricoverata all’ospedale di Torrette con un trauma neurologico.

