La Blockchain

e gli ambiti applicativi in Italia

PROMO - Questa tecnologia non si limita alle criptovalute ma ha molti altri possibili casi d’uso. Scopriamo in questo articolo 7 ambiti applicativi in Italia

17 Giugno 2022 - Ore 10:06 - caricamento letture

Molti non sanno che la blockchain non è solo Bitcoin, Ethereum (acquista su youngplatform.com) e criptovalute. Le criptovalute sono solo una delle sue possibili applicazioni.

Grazie all’assenza di una gestione centralizzata, la blockchain e la Distributed Ledger Technology (DLT) permettono di inviare qualsiasi dato in modo estremamente sicuro, riducendo gran parte degli intermediari e consentendo uno scambio di dati sicuro tra due persone. Non c’è così il bisogno di dover ricorrere a supporti terzi, come un provider di posta elettronica o un servizio esterno di Cloud Computing.

In questo articolo vedremo proprio quali sono i possibili ambiti di applicazione della blockchain in Italia.

Blockchain: 7 Ambiti applicativi in Italia

Ecco qui 7 ambiti applicativi della blockchain in Italia che tutti gli appassionati del mondo crypto dovrebbero conoscere.

1. Assicurazioni

Secondo diversi studi, la tecnologia blockchain può essere utilizzata anche nel settore assicurativo. In un certo senso, questa tecnologia può consentire alle imprese di assicurazione di accedere a transazioni sicure, decentralizzate e trasparenti, che costituiscono un ottimo modo per combattere le truffe, fornire una governance efficace e conservare i dati. Ecco qui di seguito alcune delle compagnie assicurative che utilizzano la blockchain in Italia:

Siamo sicuri di voler citare tutte queste aziende senza avere la certezza che effettivamente utilizzino sistemi blockchain? Ci può stare ma mettiamo la fonte, grazie.

2.Finanza e settore bancario

La blockchain ha tantissimi ambiti applicativi quando si tratta di finanza ed economia. Dato che non c’è bisogno di intermediari per condurre le transazioni digitali, la tecnologia blockchain abbasserebbe di molto i prezzi delle commissioni bancarie, offrendo così risparmio, velocità ed affidabilità alle imprese. La tecnologia blockchain contribuisce inoltre ad aumentare l’efficienza lavorativa delle istituzioni economiche.

3. Pagamenti digitali

Anche per quanto riguarda i pagamenti digitali, ci sono grandi opportunità per la blockchain. Ovviamente ci sono ancora molti problemi che richiedono di essere affrontati, come l’intervallo di tempo di una transazione per alcune blockchain che rimane molto lento considerando le esigenze di un mercato e di un mondo che vanno sempre più veloci. Tuttavia, nonostante queste sfide, le opportunità di questa nuova tecnologia applicata ai pagamenti digitali sono davvero molteplici.

4. Internet of Things

Anche nell’Internet of Things la blockchain trova possibili casi d’uso. Grazie alla facilità di scambio dei dati, infatti, la tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata per facilitare la comunicazione tra oggetti connessi, oltre a rendere lo scambio di dati più sicuro e veloce.

5.Sanità

Per quanto riguarda blockchain e sanità, la gestione dei dati medici dei pazienti attraverso un sistema condiviso consentirebbe ai dottori di condividere le informazioni sui pazienti in modo sicuro e veloce, e quindi aiuterebbe notevolmente la sanità a migliorare il servizio fornito ai pazienti. Si avrebbe così la possibilità di avere sotto controllo l’intera cartella clinica di un paziente, e quindi di conoscere in anticipo la sua storia al fine di somministrargli trattamenti migliori e più rapidi.

6. Agroalimentare

Grazie alla sua affidabilità e trasparenza, la tecnologia blockchain è stata ampiamente utilizzata per migliorare la catena di approvvigionamento del settore agroalimentare. Molte aziende ora vogliono tracciare i loro container in transito utilizzando la blockchain.

7.Pubblica Amministrazione

La blockchain trova ambiti di applicazione anche nella Pubblica Amministrazione (PA). La blockchain potrebbe, ad esempio, aiutare la PA e i cittadini ad avere una vera e propria identità digitale, condivisa ed implementata nel sistema. I vantaggi sarebbero molteplici: rendere più difficile l’evasione fiscale, avere un maggiore controllo sui cittadini, combattere la criminalità e semplificare i servizi in tutti i settori della PA.

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA