Incidente, quattro auto coinvolte.

Chiuso tratto della Regina,

un 50enne al pronto soccorso

RECANATI - E' successo poco dopo le 8, code e rallentamenti nel tratto della provinciale che è stato riaperto dopo circa due ore, terminati i rilievi del caso e la rimozione delle auto coinvolte

17 Giugno 2022

Quattro mezzi coinvolti in un incidente lungo la Regina a Recanati, un 50enne trasportato al pronto soccorso, chiuso provvisoriamente e poi riaperto al traffico il tratto della 571 dal chilometro 11,450 all’incrocio con la statale 77, nei pressi del distributore di metano.

E’ successo poco le 8, la polizia locale di Recanati ha svolto gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello schianto, fortunatamente senza gravi conseguenze per le quattro persone rimaste coinvolte, che viaggiavano a bordo di altrettanti veicoli: un Fiat Ducato, una Fiat Punto, una Ford Fiesta e una Renault Megane. Immediati i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente, il personale Anas e gli operatori dell’emergenza che, prestate le cure del caso, hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso un 50enne che viaggiava all’interno di una delle auto rimaste coinvolte nell’urto. Lunghe code nel tratto teatro dell’incidente, che è rimasto chiuso per almeno due ore, il tempo necessario ai rilievi del caso e alla rimozione dei veicoli.

