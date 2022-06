Festa del donatore,

premiazioni e musica

in piazza della Repubblica

TREIA - La manifestazione domani alle 17,30, si celebrano i 60 anni dalla fondazione

Dopo i due anni trascorsi segnati dalla pandemia, l’Avis Treia torna in piazza della Repubblica, domani, per la Festa del donatore e per celebrare i 60 anni dalla sua fondazione. Una giornata dedicata agli associati che riceveranno le proprie medaglie in base al numero di prelievi del sangue effettuati alla data del 31 dicembre 2021. I soci di Avis Treia sono oltre 600, un rapporto tra popolazione locale e donatori tra i più alti nelle Marche. La manifestazione avrà inizio alle 17,30 con la registrazione dei partecipanti alla premiazione (attesi oltre 200 soci che saranno accompagnati da familiari e amici); le premiazioni, divise per medaglie, inizieranno poi alle 18 e si protrarranno fino alle 20. Con l’orario della cena, vista anche la possibilità di cenare in centro storico nei ristoranti della città, la festa si trasformerà in una serata in musica, grazie a Dj Pinax & Maties, Acoustic quartet e The Moon Visitors, gruppi che accompagneranno la Festa del donatore fino alla sua conclusione. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Treia e vera la partecipazione anche di Aldo e di Admo. Sarà presente un punto informazioni attraverso il quale chi non è ancora donatore potrà raccogliere tutte le comunicazioni necessarie per fare il proprio ingresso nel mondo del volontariato e nel segno della solidarietà.

