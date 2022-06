“Cistoaffarefatica”,

giovani al lavoro

per il bene comune

MONTECASSIANO - Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 21 anni. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito e compilare il form disponibile da oggi

Anche quest’anno il Comune di Montecassiano aderisce al progetto destinato ai ragazzi dai 16 ai 21 anni “Cistoaffarefatica-Facciamo il bene comune”, finanziato dalla Regione Marche e coordinato da Csv Marche. I ragazzi e le ragazze che parteciperanno svolgeranno attività collettive di cura di spazi e immobili pubblici coordinati da tutor scelti tra giovani da 22 a 35 anni e con la guida di volontari adulti che sapranno dare i giusti insegnamenti per fare bene il bene comune. Ecco dunque come questo progetto promuove la cittadinanza attiva e il dialogo intergenerazionale. I primi gruppi inizieranno a “fare fatica” il 4 luglio prossimo e le attività si svolgeranno al mattino dal lunedì al venerdì, alla fine della settimana i ragazzi riceveranno un buono del valore di 50 euro come riconoscimento dell’impegno profuso. Coloro che sono interessati dovranno iscriversi sul sito www.cistoaffarefatica.it compilando un apposito form che sarà disponibile da oggi, venerdì 17 giugno.

