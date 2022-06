Turista rischia d’annegare,

i bagnini la salvano (Video)

SAN BENEDETTO - La donna, di Faenza, era priva di sensi dopo aver avuto un malore. E' stata portata in ospedale. Sul posto l'eliambulanza

Una turista di 80 anni ha rischiato di annegare questa mattina intorno alle 11,20 a San Benedetto. Mentre era in mare ha avuto un malore, finendo con il volto in acqua.

L’allarme in spiaggia è scattato immediatamente e i bagnini del Servizio di salvataggio – Aaron Alfonsi, Andrea Falcioni, Giuseppe Vacca delle “torrette” 5 e 6 – si sono precipitati in aiuto della donna, a nuoto e con un pattino, trovandola priva di sensi, non è chiaro se per il malore oppure perché non è riuscita subito a rialzarsi dall’acqua.

La donna è stata riportata sulla terra ferma dove è intervenuta una dottoressa che fortunatamente si trovava lì. E’ stata stabilizzata e messa in posizione di sicurezza, mentre sono arrivati i sanitari a bordo dell’ambulanza della locale Potes del 118. Vista la gravità della situazione è stata deciso di attivare l’eliambulanza. Quando è arrivata, il rianimatore a bordo si è calato direttamente in spiaggia con il verricello.

Dopo un breve consulto tra i medici, è stato deciso di trasportarla al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto: se necessario, sarà trasferita a Torrette di Ancona. Sul posto anche la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di San Benedetto che ha coordinato le operazioni. L’anziana, che è di Faenza (Ravenna), fa parte di un gruppo che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulla Riviera delle Palme, all’Hotel Bolivar.

