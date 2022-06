“Scuola per genitori-Sos adolescenza”

RECANATI - Al via il ciclo d’incontri patrocinato dal Comune, venerdì il primo appuntamento nell’atrio del Palazzo Comunale

Al via a Recanati il ciclo d’incontri “Scuola per genitori-Sos adolescenza” un percorso informativo per comprendere e vivere meglio l’adolescenza dei propri figli.

«L’adolescenza, passaggio obbligato per la crescita dei ragazzi è caratterizzato da una profonda e continua incertezza e i genitori spesso vivono questo difficile periodo dei propri figli con ansia e senso di inadeguatezza e sentono il bisogno di un sostegno psicologico – si legge in una nota- . Con questo obiettivo nasce il ciclo d’incontri “Scuola per genitori-Sos adolescenza” organizzato dalla società cooperativa sociale Il Faro di Macerata e dall’Ambito Territoriale Sociale 14, in collaborazione con il Comune di Recanati che si terranno nell’atrio del Palazzo comunale in piazza Giacomo Leopardi n.26».

«Accogliamo molto volentieri la proposta dell’ambito 14 per questo ciclo di incontri dedicati alle famiglie – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – sappiamo bene quanto ci sia bisogno di poter ragionare insieme a persone esperte sul proprio modo di essere genitori oggi». Un ciclo di tre incontri sul tema dell’adolescenza che prenderà il via venerdì 17 giugno e proseguirà nelle giornate di lunedì 20 giugno e lunedì 27 giugno dalle ore 21 alle ore 23.

«Il sostegno alle famiglie non passa solo attraverso il sostegno economico o il supporto offerto dai nostri uffici -ha affermato l’assessora Paola Nicolini – . Ci impegniamo anche a far crescere la consapevolezza sul delicato compito di accompagnare i figli e le figlie a diventare adulti con una identità che regga bene l’interazione con la realtà, sempre più articolata e difficile. L’attuale complessità rende necessario il dialogo e il confronto tra famiglie, perché non si può più pensare di farsi carico dell’educazione in solitudine o ognuno per sé». Questi gli incontri i temi e i relatori dei tre appuntamenti. Venerdì 17 giugno alle 21 “La voce temuta dell’adolescenza: come aiutare i ragazzi a dialogare con le proprie emozioni” a cura del dottor Filippo Sabatini pedagogista e Direttore Wega Formazione. Lunedì 20 giugno alle 21 si parlerà di “In-dipendenze digitali. Educare all’uso consapevole della tecnologia” con la dottoressa Silvia Polenta psicologa e psicoterapeuta. Lunedì 27 giugno alle 21 chiuderà il ciclo d’incontri la dottoressa Maria Teresa Leombruni sul tema “L’ascolto profondo e la comunicazione ecologica. La gestione del conflitto in famiglia”. Gli appuntamenti potranno essere anche seguiti on line, per info e prenotazioni: dott.ssa Maristella Avallone 3338212581 e-mail: avallone@ilfarosociale.it

