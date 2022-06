San Vito spinge la Recanatese

sul tetto d’Italia:

ai rigori lo scudetto di Serie D

TRIONFO - I giallorossi di Pagliari battono il Giugliano dopo aver pareggiato 1 a 1 i tempi regolamentari. Ad inizio ripresa il botta e risposta fra Senigagliesi e Scaringella. Nella lotteria dagli undici metri, decisivo l'errore di Cerone. Per i leopardiani segnano Grieco e Minicucci, il portiere Urbietis neutralizza due penalty

15 Giugno 2022 - Ore 19:27 - caricamento letture

di Michele Carbonari

I calci di rigore regalano lo scudetto di Serie D alla Recanatese. Sul neutro di Poggibonsi i giallorossi di Pagliari battono il Giugliano, dopo l’1 a 1 dei regolamentari: ad inizio ripresa il botta e risposta fra Senigagliesi e Scaringella. Dal dischetto, invece, è la sagra degli errori. Quello decisivo lo calcia Cerone, dei campani. Mentre per i leopardiani vanno a segno Grieco e Minicucci. Grande protagonista anche il portiere Urbietis, che neutralizza ben due penalty. Colpisce doppio palo l’ex Matelica Giovanni Kyeremateng, in forza con i gialloblu: 3 a 2 il risultato definitivo. Il campo, dunque, decreta la Recanatese come la squadra più forte di tutte le formazioni di Serie D, dopo aver superato San Donato Tavernelle (2-1 reti di Sbaffo e Giampaolo) e Rimini (2-2, gol di Gomez e Giampaolo) nel girone e Novara in semifinale (1-0 determinante Sbaffo). Società e mister Giovanni Pagliari salgono in Lega Pro con il vento in poppa. Il tecnico potrà contare anche su diverse pedine che hanno firmato il rinnovo del contratto: i difensori Federico Pacciardi ed Edoardo Ferrante, il centrocampista Marco Raparo e il tridente d’attacco Daniel Giampaolo, Luca Senigagliesi e capitan Alessandro Sbaffo. I leopardiani si laureano campioni d’Italia nel giorno del patrono San Vito.

La cronaca. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con le due squadre che non forzano i ritmi. L’avvio è favorevole al Giugliano. Dopo appena un giro di lancette Ferrari gira fuori di testa. Dieci minuti più tardi Boccia rientra e di mancino calcia debolmente, blocca Urbietis. Esce poi la Recanatese. Al 18′ Ferretti crossa con il sinistro dalla destra, Sbaffo spizza per Giampaolo che gonfia la rete ma caricando il portiere avversario. Gol annullato. Poco dopo Senigagliesi alza troppo la mira da calcio piazzato. Sostanzialmente la prima frazione, in termini di occasioni, si conclude qui. L’esterno leopardiano è il protagonista in apertura di ripresa, quando porta in vantaggio i giallorossi. Al 47′ Giampaolo scappa sulla sinistra e spara rasoterra sul primo palo, Baietti respinge ma Senigagliesi è il più lesto di tutti ed insacca. La reazione del Giugliano è immediata, il pareggio arriva al 52′: Zenon offre un passaggio che Scaringella deve solo appoggiare in porta. Sono solo due fiammate. I campani hanno più pallino del gioco nel finale e hanno due sussulti con l’ex Matelica Giovanni Kyeremateng, subentrato dalla panchina: al 78′ tira debole non angolato, palla facile preda di Urbietis, e all’89’ mette lo zampino su un cross dalla destra, sfera alta.

Il tabellino:

RECANATESE: Urbietis, Meloni (73′ Alessandrini), Quacquarelli, Gomez (57′ Grieco), Pacciardi, Marafini, Ferretti (57′ Minicucci), Raparo, Giampaolo (69′ Defendi), Sbaffo (83′ Minnozzi), Senigagliesi. A disp.: Amadio, Alessandretti, Sopranzetti, Guidobaldi. All.: Pagliari.

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Ceperano (69′ Aponckelet), Ciro Poziello, De Rosa, Ferrari (77′ Raffaele Poziello), Cerone, Zanon (60′ Gomez), Mazzei, Biasiol, Scaringella (69′ Kyeremateng). A disp.: Costanzo, Oyewale, Vivolo, Caiazzo, Gentile. All.: Ferraro.

TERNA ARBITRALE: De Reda di Molfetta (Lo Calio di Seregno – Cerrato di San Donà di Piave)

RETI: 47′ Senigagliesi, 52′ Scaringella

NOTE: recupero: 7′ (2’+5′). Sequenza rigori: Minnozzi (palo), Raffaele Poziello (para Urbietis), Senigagliesi (para Baietti), Kyeremateng (doppio palo), Grieco (gol), De Rosa (gol), Raparo (para Baietti), Raffaele Poziello (para Urbietis), Minicucci (gol), Cerone (fuori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA