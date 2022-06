«Alberi ammalorati e sporcizia ovunque:

se questi sono i risultati,

Sampaolesi predica bene e razzola male»

PORTO RECANATI - Il coordinatore della Lega Luca Davide denuncia lo stato della situazione e chiama in causa il consigliere con delega al verde: «Provveda quanto prima alla riqualificazione»

15 Giugno 2022 - Ore 16:30 - caricamento letture

«Siamo profondamente amareggiati nel dover constatare, a stagione balneare iniziata, lo stato di degrado nel quale si trova il centro della città. Mai vista piazza del borgo in queste condizioni. Alberi ammalorati, giardino adiacente agli uffici postali incustodito e sporcizia ovunque». Con queste parole il coordinatore della Lega di Porto Recanati Luca Davide denuncia lo stato della situazione e chiama in causa il consigliere comunale con delega al verde Alessio Sampaolesi.

«È così che presentiamo Porto Recanati ai turisti? È questa l’importante opera di riorganizzazione dei servizi di manutenzione promessa pochi mesi fa da Alessio Sampaolesi? Non ci siamo affatto. Il sindaco in persona aveva garantito massima attenzione al decoro urbano come priorità per una città turistica come la nostra. Il consigliere comunale con delega al verde aveva parlato di rimodulazione dei turni di lavoro delle squadre dei dipendenti comunali vantandosi di riuscire ad ottenere, senza ricorrere ad appalti esterni, servizi eccellenti e importanti risparmi di spesa. Con l’uso dei mezzi meccanici a disposizione Sampaolesi ha promesso manutenzione mattina e pomeriggio. L’amministrazione si è impegnata ad acquistare anche un ulteriore mezzo per accrescere le dotazioni a disposizione e creare addirittura tre squadre di operai. Ma se questi sono i risultati non possiamo che prendere atto del fatto che Sampaolesi predica bene e razzola male. Piazza del Borgo è solo uno degli esempi più evidenti della cattiva gestione della cura del verde in tutta la città. Ricordiamo ai nostri amministratori che Porto Recanati è una città turistica e che il decoro urbano è uno dei principali biglietti da visita per una realtà turistica che si rispetti come la nostra – conclude Luca Davide – . Invitiamo il consigliere Sampaolesi a provvedere quanto prima ad una riqualificazione di uno dei luoghi più frequentati da cittadini e visitatori altrimenti tutto quello che promette altro non sono che false promesse».

