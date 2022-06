Marciapiedi, aree verdi:

più fondi per la manutenzione

MONTE SAN GIUSTO - Il Comune ha deciso di destinare parte dell'avanzo di bilancio per una serie di interventi

Manutenzione di marciapiedi e del piazzale dello stadio, il comune di Monte San Giusto ha deciso di destinare una parte dell’avanzo di bilancio (circa 700-750mila euro) per una serie di interventi che erano stati programmati nel bilancio di previsione e che potranno essere potenziati.

Circa 150mila euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria del piazzale dello stadio, così come altri 100mila euro verranno destinati alla manutenzione dei marciapiedi a cui dedichiamo sempre particolare attenzione.

Questi fondi andranno ad aggiungersi ad ulteriori 110mila euro già preventivati e derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

«Altra fonte di finanziamento – dice il Comune – che cerchiamo di intercettare sono i bandi ministeriali ed europei che prevedono una compartecipazione economica del Comune. Tra gli interventi che andremo a co-finanziare ci sono l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, gli interventi di manutenzione del tetto della bocciofila e alle nuove attrezzature sportive per il parco di Villa San Filippo. Ulteriori 120mila euro dell’avanzo di bilancio saranno utilizzati per la manutenzione delle aree verdi, 50mila euro saranno destinati alle manutenzioni del cimitero, 20mila euro a un nuovo sgambatoio per i cani che ci è stato più volte sollecitato dai cittadini e altri 50mila euro per il potenziamento della pubblica amministrazione. Non abbiamo dimenticato gli istituti scolastici, tanto che andremo a ritinteggiare gli interni della scuola media. La giunta, inoltre, ha destinato un’intera mensilità (pari a 6.500 euro) a un fondo per il sostegno delle famiglie sangiustesi.

