Class Bar Award,

vince giovane camerte

PREMIO - Jacopo Correnti, ex studente dell'alberghiero di Cingoli, lo ha ottenuto a Londra il premio che ogni anno valorizza le eccellenze del settore ristorativo

14 Giugno 2022 - Ore 10:11 - caricamento letture

Giovani eccellenze marchigiane crescono all’ombra del “Varnelli”. Jacopo Correnti, ex studente dell’Istituto alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli, ha vinto il Class Bar Award, prestigioso premio di settore che ogni anno valorizza le eccellenze del settore ristorativo in diverse categorie.

«L’ambito riconoscimento – si legge in una nota dell’istituto alberghiero – assegnato a Londra nei giorni scorsi, ha visto Jacopo Correnti primeggiare nella categoria “House Star”, riguardante le gestione e l’accoglienza. Il giovane camerte lavora nel Bar Oriole, uno dei luoghi più alla moda nella capitale britannica, in cui si uniscono tradizione e innovazione nella elaborazione di cocktail che prendono ispirazione da tutti i continenti.

Un premio, questo, che ancora una volta conferma la qualità della formazione dell’Istituto “Varnelli”, da sempre fucina di talenti nel settore dell’enogastronomia e dell’Accoglienza turistica.

