Aspiranti giovani imprenditori,

open day di Confartigianato:

l’arbitro Sacchi ospite d’onore

MACERATA - L'appuntamento in programma giovedì dalle 16 all’auditorium della sede interprovinciale dell’associazione

14 Giugno 2022 - Ore 12:11 - caricamento letture

“#giovarti, l’impresa che verrà” è il titolo dell’open day promosso per far conoscere agli aspiranti giovani imprenditori le potenzialità e il valore aggiunto di Confartigianato come rete di servizi a 360° al fianco dell’impresa. L’evento, ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianto Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è in programma giovedì 16 a partire dalle 16 all’auditorium della sede interprovinciale dell’Associazione, a Macerata (via Pesaro, 21) e vedrà come ospite d’onore l’arbitro maceratese di Serie A ed imprenditore Gianluca Sacchi.

«L’intento dell’appuntamento – spiega la responsabile del movimento Giovani Imprenditori – è quello di trasmettere il valore del fare impresa attraverso esempi che facciano riflettere e che possano essere di ispirazione e spunto per le nuove generazioni, promuovendo attivamente sul territorio la cultura del lavoro autonomo»

Confartigianato, dalle 16, aprirà le porte della sua sede di Macerata ai giovani imprenditori e aspiranti tali, per far conoscere con colloqui one to one, i servizi e le opportunità a loro disposizione utili a sviluppare e concretizzare i propri progetti d’impresa. Quindi alle 18 sarà il momento della tavola rotonda, con l’arbitro Gianluca Sacchi e Silvio Cardinali, docente dell’università Politecnica delle Marche. Alle 19 ci si saluterà con un aperitivo buffet e dj Set. Per partecipare all’Open Day è possibile registrarsi sul sito di Confartigianato.

