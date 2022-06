Una spaccata d’oro,

Sargoni è campione d’Italia

PATTINAGGIO - Il portacolori della Juvenilia Pollenza trionfa a Cassano D'Adda

13 Giugno 2022 - Ore 14:44 - caricamento letture

Danny Sargoni è campione d’Italia. L’atleta pollentino, con determinazione, ha dato grande prova della sua ottima forma fisica, dopo lo stop di maggio, e ha conquistato il titolo a Cassano D’Adda ai campionati italiani di pattinaggio corsa su strada nella sua specialità, 1 giro sprint col tempo di 32.396.

La gara ha tenuto tutti col fiato sospeso, dopo una non bellissima partenza in quarta posizione, Danny ha dato il tutto per tutto sbaragliando gli avversari con una spettacolare spaccata al traguardo che gli è valsa l’oro. Ottimi risultati anche per Valentina Buccolini che si aggiudica l’argento nel giro sprint e il 6°posto nei 100 Mt sprint in corsia. L’Apd Juvenilia ha partecipato al campionato italiano con una rosa di 6 atleti: Danny Sargoni, Valentina Buccolini, Noemi Tordini, Sofia Fermanelli, Sara Sbrudolini e Sara Petrucci e grazie ai punti ottenuti nelle loro gare ha ottenuto il 27°posto su 102 società partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA