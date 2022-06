“Montecassiano Estate”,

oltre 25 eventi sino a settembre

APPUNTAMENTI - Da Massini a Fresu, da Mancuso a Svicolando e al Palio dei terzieri. Il sindaco Catena: «Abbiamo voluto proporre iniziative di qualità e di rilievo nazionale grazie alla professionalità e l’impegno della Pro loco e di numerose associazioni»

13 Giugno 2022 - Ore 14:30 - caricamento letture

Da Stefano Massini, l’autore toscano fresco di vittoria del Tony Award come miglior opera teatrale, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle migliori produzioni di Broadway, al compositore e trombettista Paolo Fresu al teologo e docente Vito Mancuso.

E poi festival, concerti, spettacoli teatrali, rievocazioni per un’estate da non dimenticare. È stato presentato oggi “Montecassiano Estate 2022”, il cartellone degli eventi organizzati per l’estate montecassianese che ha visto impegnati in prima linea il Comune e la locale Pro loco per offrire a residenti e turisti appuntamenti e spettacoli di livello e di interesse. «Abbiamo voluto proporre degli eventi estivi di qualità – ha spiegato il sindaco Leonardo Catena insieme al presidente della Pro loco Fiorenzo Pergolesi – . Per quest’anno abbiamo preferito scegliere spettacoli che consentano al pubblico di seguirli da seduti, dal momento che il Covid circola ancora abbiamo deciso di non organizzare grandi concerti in piazza, ma speriamo che già dal prossimo anno riusciremo a replicare il successo del 2018 con il concerto di Francesco De Gregori».

Dal mese in corso al 1° settembre prossimo oltre 25 eventi allieteranno le serate e in generale le giornate estive del borgo Bandiera Arancione, tra i Borghi più belli d’Italia, Paese delle associazioni (come dimostra anche il vivace fermento culturale) che ha ottenuto anche il riconoscimento Spighe verdi. Per entrare nel vivo degli eventi, quattro sono le punte di diamante del Macsi festival (Montecassiano arte cultura scienza e innovazione) ospitate in piazza Unità d’Italia: mercoledì 27 luglio Stefano Massini e l’Orchestra multietnica di Arezzo porteranno in scena «Massini racconta Gaber “Quando sarò capace di amare”»; giovedì 4 agosto sarà la volta del “Paolo Fresu Trio” con Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia; sabato 6 agosto “… ero molto più curioso di voi. Le Nuvole in concerto con Michele Ascolese compagno di viaggio di Fabrizio De André”; infine domenica 7 agosto la lectio del prof. Vito Mancuso sui temi de “La mente innamorata”, il suo ultimo libro. I quattro spettacoli sono a pagamento con prenotazione. «Quest’anno – ha spiegato il primo cittadino – per gli spettacoli in piazza saranno circa 600 i posti a sedere, i biglietti saranno in vendita da domani 14 giugno e potranno essere acquistati online su Ciao Ticket».

Otto invece sono gli appuntamenti in cartellone del “Montecassiano Music Festival” diretto dal maestro Alberto Nones e che si terranno nel mese di luglio: da “Sette parole, sette carmi. Uomo del mio tempo” venerdì 1 a “Ricordar cantando 2” sabato 2, da “Viaggio italiano in compagnia di ninfee… fra suono e tempo” domenica 3 a “Il calore della terra: musica dal sud del mondo”. Un festival reso possibile grazie all’impegno e alla professionalità della Corale P. Giorgi, dell’associazione All’opera! Coro S. Teresa, All’opera 2.0!, Scaramuccia, dell’Aemc e della Banda filarmonica comunale Piero Giorgi, per citarne alcune.

A questi si aggiungono gli appuntamenti diventati punti fermi dell’estate di Montecassiano come “Svicolando” dell’associazione Zandagruel che animerà le vie del centro storico venerdì e sabato prossimi (17 e 18 giugno) e il Palio dei terzieri organizzato dall’omonima associazione da mercoledì 20 a domenica 24 luglio, a cui si aggiungono “L’estate del Sambuco” a Sambucheto il 25 e il 26 giugno a cura dell’associazione Il Sambuco; “Il borgo dei desideri” il 10 agosto, “I fumi della fornace” dell’associazione Congerie a Vallecascia da giovedì 25 a domenica 28 agosto e la “Fiera di S. Egidio e sagra della papera” a cura del Comune e del circolo Acli di S.Egidio il 30 agosto e il 1° settembre. Tante, dunque, le associazioni impegnate nell’organizzazione degli eventi che come evidenziato dal sindaco Catena sono di estrema qualità, oltre a Zandagruel, Il Sambuco, Congerie e Acli anche il circolo Scaramuccia e l’Anpi.

