La “FestAnffas” a San Marone

CIVITANOVA - L'evento in programma il 17 e 18 giugno al centro pastorale

13 Giugno 2022 - Ore 11:59 - caricamento letture

Dopo un lungo stop, causa covid, torna FestAnffas, l’ormai tradizionale appuntamento di chiusura della stagione dell’Anffas di Civitanova. Si tratta di una due giorni, venerdì 17 e sabato 18 giugno, dove i ragazzi e le famiglie incontreranno tutta la cittadinanza, per trascorrere alcuni momenti insieme. Il luogo scelto per l’edizione 2022 è il Centro pastorale di San Marone, in via Ungaretti (dietro la Coop). «Con l’allentamento dell’emergenza sanitaria torniamo ad organizzare una festa per noi tanto importante – spiegano dall’Anffas -, che ci permette di uscire fuori dalla nostra struttura e andare incontro ai civitanovesi e ai residenti del quartiere San Marone, dove si trova la nostra sede. Ripartiamo con un formato ridotto, di due giorni invece dei soliti tre, e ci spostiamo dai giardini di via Guerrazzi al Centro pastorale: piccoli cambiamenti che non intaccano la nostra voglia di ripartenza». Il programma prevede tutti i giorni l’apertura degli stand gastronomici alle 18.30, mentre alle 21.15 ci divertiremo con lo spettacolo “La Corrida” e con la musica di Dj Toni Manero. Per l’occasione i ragazzi hanno realizzato segnalibri all’interno del laboratorio d’arte: verranno presenteranno durante FestAnffas. Non mancherà la pesca di beneficenza proAnffas. L’Associazione ringrazia la Coop Alleanza 3.0 per il sostegno.

