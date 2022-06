Infortunio in un cantiere,

soccorso un 48enne

RECANATI - L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30. L'uomo si trovava su di una piattaforma mobile e si stava occupando di scaricare del materiale. E' stato portato in ospedale

Incidente sul lavoro a Recanati, all’interno di un cantiere. Intorno alle 13,30 di oggi un uomo di 48 anni, italiano, si è infortunato mentre si trovava al lavoro in contrada Ricciola. L’uomo, secondo quanto accertato dal personale dello Spsal dell’Asur, stava scaricando da un camion del materiale e si trovava su di una piattaforma di carico, in movimento. L’uomo è saltato giù dalla piattaforma, da una altezza di circa un metro e si è infortunato. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Dopo i primi soccorsi sul posto il dipendente dell’azienda è stato trasportato in ospedale. Come prassi sono poi scattati gli accertamenti da parte degli ispettori del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro, diretto da Lucia Isolani.

