Gershwin, Morricone e Adele,

orchestra “Insieme per gli altri”

suona per l’Avis Pescara

EVENTI - Domenica 19 giugno concerto a Città Sant’Angelo per celebrare la Giornata mondiale del donatore

13 Giugno 2022 - Ore 12:52 - caricamento letture

Fin dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la Giornata mondiale del donatore di sangue, proclamata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema Abo nel 1900. In questo 2022, “anno della ripartenza” Avis Abruzzo, in sinergia operativa con Avis Provinciale di Pescara, ha deciso di festeggiare la ricorrenza domenica 19 giugno con un concerto musicale a Città Sant’Angelo affidato all’orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri che terrà un concerto partendo dalle immorali melodie di Gershwin, attraversando le armonie suggestive di Morricone ed arrivando ad intriganti sonorità di Adele.

Il presidente della Colonna sonora della solidarietà Gianni Silvi, il vice presidente Dario Matteucci ed il direttivo tutto desiderano ringraziare il presidente regionale Avis Abruzzo Guerrino Fosca, il consigliere Camillo Bosica ed il presidente di Avis Provinciale Pescara Silvio Monaco, per aver pensato alla nostra orchestra per un evento così importante riconoscendo ormai anche fuori dai confini marchigiani la nostra “mission” solidale. E con i quali anche in futuro ci saranno altre ed importanti iniziative su tutto il territorio nazionale. L’evento sarà presentato da Cristina Mosca, scrittrice.

«Si ringrazia inoltre – si legge in una nota dell’orchestra – l’intera amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, i partner associativi locali “Croce Angolana” ed Italia nostra CSA”, LA “ Pro Loco Angolana” e non ultimi i nostri sostenitori senza i quali tutta questa solidarietà non sarebbe possibile e si tratta:

.

• dell’Ing. Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi di Appignano (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali;

• di Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• di Stefano Parcaroli della med Computer di Macerata;

• di Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• di Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• di Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• di Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano;

• di Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• dell’Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova Marche delle Cantine Murola di Urbisaglia;

• di Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• di Enzo Marinacci Enzo di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete;

• di Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata;

• di Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• di Cesare Bisconti della Catmo Catering

• di Stelvio Lorenzetti della Alkam Eko di Recanati;

• di Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• di Torquato Marchesini di Loro Piceno;

• di Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino

• di Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro

• di Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di passo di Treia

• di Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA