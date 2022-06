Vanno a votare

ma non trovano il seggio

MACERATA - In molti sono andati nella scuola di via Capuzi per poi scoprire che le loro sezioni erano state trasferite all'istituto salesiano. La comunicazione era stata data dal Comune attraverso internet e affissioni

Si sono recati, come indicato nella loro tessera elettorale, nella scuola di via Capuzi a Macerata ma non hanno trovato il seggio che è stato trasferito all’istituto salesiano. Sono diverse le segnalazioni arrivate questa mattina da residenti della zona che si sono trovati spiazzati. Abituati a recarsi nel solito seggio, sono andati per pronunciarsi sui quesiti referendari ma si sono sorpresi per non averlo trovato. In realtà nei giorni scorsi il Comune di Macerata aveva comunicato attraverso il suo sito internet e i canali social le informazioni relative al voto ma a molti evidentemente sono sfuggite. Lo spostamento di seggio, indicato anche nelle apposite affissioni, era già stato attuato in passato. Ai cittadini però non è stato inviato l’adesivo sostitutivo da applicare alla scheda elettorale. «Mi aspettavo almeno una comunicazione a casa, come accadeva in passato o almeno un cartello che indicasse lo spostamento. Stiamo cercando di fare il nostro dovere di buoni cittadini»

(Redazione Cm)

