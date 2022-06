Lo pregà in dialetto

de ‘na orda

di Mario Monachesi

SANT’ANTÒ’

Sant’Antonio vinidittu,

famme sarvu lu manzittu;

l’annu appena ch’è passatu

unu ce se l’ha rpijatu.

Sant’Antonio, a la capretta

mango l’acqua venedetta

ha pututu faje co’,

e tu mango, Sant’Antò’.

Sant’Antonio vinidittu

famme cresce lu purchittu;

tanto vène je vulimo

e a Natà’ ce lu magnimo.

Sant’Antonio vinidittu,

sta de guardia a lu stallittu

de li puji, e caccia via

tu la gorbe. E cuscì sia.

PS:

Sant’Antò’, stamme a scordà’

no’ sta sempre atro a pensà’.

(Giovanni Zamponi)

*

Patre nnostru cotidiana,

scarpe de fero, carzitti de lana.

*

Dominu se vobiscu…

è passatu un sorce

e no’ l’agghjo vistu,

è passatu un sagresta’

se l’ha magnatu co’ lo pa’.

*

Sòle, sòle vinidittu,

caccia fòri lu vrucculittu,

me l’ha ditto San Francesco,

San Francesco stà a durmì’

su le vracce der mbambi’,

su le vracce der Signore,

‘llenda l’acqua, venga lu sòle.

*

PREGHIERA A SANT’ANTONIO

Oh Sant’Antoniu caru e vvinidittu,

per quelle cinque piaghe der Signore,

sarvateme ‘stu poru majalittu

che sse morèsse crepo de dolore.

Co’ n-issu ciagghjo fatto ghjà pprufittu

me cce da lo granturco lu fattore;

se mme schjatta ce vaco a cacchju drittu

sulo a ppenzallo me se spezza ir core.

Scòrda la voce de ‘stu vecchjarellu

no’ mme mannate no quissu tormentu

che li ‘mpicci che ciagghjo adè u-macellu.

I’ gninucchjù tte prego ‘stu momentu:

“Sarva lu porcu Sant’Antonio vellu…

mojema se tte rpiji so’ ccontentu!”

(Josè Procaccini)

*

Sanda Maria

lo riso co’ la jia,

ora pro nobbi,

lo riso co’ li gobbi.

*

San Giuseppe adèra vecchju

e facia lu viroccià’,

ma li stenti, ma la fame

la patia come nuà’.

*

DALLE LITANIE DI MARIO AFFEDE

Chjreisò – Kyrie eleison

Cristisò – Christe eleison

Misererenò – Miserere Nobis,

Ora pre nò – Ora pro nobis

Patre dde cilis deu – Pater de coelis, Deus,

Matre purissema – Madre purissima,

Matre scastissema – Madre castissima,

Matre ntemberata – Madre intemerata,

Virgo pridicanna – Virgo predicanda,

Se spicca la justizia – Speculum justitiae,

Causa nostra littizia – Causa nostrae letitiae,

Rosa mesteca – Rosa mistica,

Tore de veteca – Turris davidica,

Tura ‘ssa vrugna – Turris Eburnea,

Dormo jó ll’ara – Domus aurea,

Fidele inzacca – Fèderis arca,

Rifuggium beccatòru – Rifugio dei peccatori,

‘Nzalata ss’affrittoru – Salus infirmorum,

Rijina patriarcaru – Regina dei patriarchi,

Rijina profettaru – Regina dei profeti,

Senza labbre zinale de Congetta – Regina sine labe originali concepta.

*

PREGHIERA DELLA SERA

San Giuseppe vecchjarellu

se lu vole il suo mandello

pe’ mmandà’ nostro Signore

canda canda bellu fiore

bellu fiore che candia

Gesù Cristu predechia

predechia in arda voce

Gesù Cristu è mortu in croce

mortu pe’ la via

do’ vai tu madre Maria?

“Vado cercando il mio figliolo

so’ tre giorni che lo cerco e no’ lo trovo:

Lo trovò sopra un monte co’ le ma’ piegate e giunte

sangue roscio che buttia

‘lluminà’ l’anima mia

perché in paradisu sia.

*

Ave Maria chj pe’ la strada, chj pe’ la via.

*

Coppatello coppatello

Jisù Cristu m’è fratello

la Madonna m’è commà’

butta qua la carità.

*

Lo vi’, lo pa’ non c’è,

li frichi piagne.

Ti prego, o matre pia

de fa’ vinì’ lo pa’ in sacristia.

*

Sanda Lucia, Sanda Lucia,

passa avandi a ccasa mia,

rcuji ‘na vrangia de finocchju

pòrteme via la purchiria dall’occhju.

*

LE MESSE

Messa vassa (ordinaria), messa arda o candata (solenne), prima messa (mattutina), messa urdama (l’ultima della domenica), messa da mortu (per un defunto), messa parata (a tre preti).

*

– Mari’, tu si pjina de grazia e io de vi’, tu ci-hai un fiju mortu in croce e io in guera.

Mari’, simo du’ fameje disgraziate”.

*

PICCOLO VOCABOLARIO

Ammene – Amen,

Scordà’ la messa – Assistere alla messa,

Lu signu de la croce – Farsi il segno della croce,

Jisù mia – Gesù mio,

Nanzarè’ – Gesù,

‘Razió’ – Preghiere, anche rosario,

Passata – Pratica religiosa consistente nell’entrare ed uscire più volte dalla chiesa per ottenere indulgenze.

