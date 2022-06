Santa Maria delle Vergini,

il nuovo parroco è don Fabio Josè

MACERATA - Lo ha stabilito il vescovo Marconi «dando seguito alle reiterate richieste di don Giovanni Cararo di poter lasciare il ministero». Entrerà in servizio con la messa del 26 giugno alle 11

Don Fabio Josè Olano Carranza nuovo parroco di Santa Maria delle Vergini a Macerata. Lo ha stabilito il vescovo Nazareno Marconi «dando seguito alle reiterate richieste dell’attuale parroco don Giovanni Cararo di poter lasciare il ministero presso la parrocchia di Santa Maria delle Vergini in Macerata per motivi di sopravvenuta età e aggravata situazione fisica; tenute presenti – spiega la Diocesi – le valutazioni del caso in questione; sentiti i pareri dei più stretti collaboratori e del Collegio dei consultori».

Don Fabio Josè Olano Carranza, nato a San Salvador, 42 anni, ordinato sacerdote nel 2011 e cittadino italiano dal 2016, è già referente per la scuola di formazione dei laici della Diocesi, referente per il Sinodo nella Diocesi e cappellano dell’ospedale di Macerata, nonché membro della équipe di Pastorale sanitaria della Diocesi. Don Fabio entrerà nel suo servizio ministeriale da parroco con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Marconi domenica 26 giugno alle 11. Il vescovo ringrazia don Giovanni Cararo «per il suo generoso e competente servizio svolto presso questa comunità parrocchiale in questi anni. Don Gianni continuerà il suo servizio presso il seminario diocesano missionario Redemptoris Mater di Macerata come padre spirituale, servizio che svolge con competenza e dedizione».

