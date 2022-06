Recanati insolita,

luoghi e personaggi di via Falleroni

RASSEGNA di visite guidate, si inizia venerdì 17 giugno alle 21

Partirà venerdì 17 giugno alle 21 la nuova rassegna di visite guidate “Recanati insolita”, nata dalla collaborazione tra Comune, Associazione operatori turistici, Università d’Istruzione Permanente “Don Giovanni Simonetti” e il portale Myrecanati, e dedicata alla scoperta di alcune delle zone meno note, ma non per questo meno importanti, del centro storico cittadino. Si comincia con il racconto di luoghi e personaggi illustri di via Falleroni; in una passeggiata al chiaro di luna in compagnia della guida Stefania Caporalini si potranno visitare la Chiesa di Santa Maria dei Mercanti, la Loggia dei Mercanti, Monte Volpino e il ghetto ebraico, Vicolo dell’Achilla, Vicolo Impiccolati, Palazzo dei Mascheroni, via Campo dei Fiori, la Cattedrale, e scoprire tra la strada principale e i numerosi vicoli ad essa collegati le storie di personaggi come Giovanni Falleroni, Giacomo Braccialarghe, Giuseppe Persiani, Francesco Puccinotti, Corrado Politi, Biagio Biagetti, Beniamino Gigli. Il ritrovo è fissato alle 21 in Corso Persiani 56; la passeggiata ha la durata di 1 ora circa, e la partecipazione è gratuita. Info: recanati@sistemamuseo.it/071981471

