Protezione civile al top,

il Comune premia i volontari

CASTELRAIMONDO - Sempre in prima linea, dal sisma al Covid fino agli aiuti per la Guerra in Ucraina. «Il gruppo ha sempre risposto in maniera positiva e immediata»

11 Giugno 2022 - Ore 18:07 - caricamento letture

Impegnati in questi anni su ogni fronte, dal terremoto, alla pandemia, alle emergenze maltempo e alla guerra in Ucraina, i volontari della Protezione civile di Castelraimondo sono stati premiati. Nel comune il gruppo è impegnato quasi quotidianamente in tantissime attività importanti. Il Comune ha voluto omaggiare ogni singolo volontario con una pergamena e soprattutto con un grazie. La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina in piazza Dante.

Qui il sindaco Patrizio Leonelli, insieme al suo vice Roberto Pupilli, agli assessori Edoardo Bisbocci e Ilenia Cittadini e ai consiglieri Paolo Cesanelli, Renzo Marinelli e Valeria Lucarini, hanno omaggiato il coordinatore del gruppo della Protezione civile Enzo Maggi con una targa di ringraziamento e i volontari con una pergamena ricordo. Presenti anche diversi dipendenti comunali che hanno voluto far sentire la loro vicinanza.

Al gruppo è arrivata pure una bella lettera da parte dell’associazione di promozione sociale “Comunità Ucraina nelle Marche” per il sostegno alla popolazione colpita dalla guerra offerto negli ultimi mesi tramite la raccolta di materiali e beni di prima necessità. «Un riconoscimento più che dovuto per i servizi svolti in questi ultimi anni pieni di emergenze e di attività da parte di un gruppo sempre molto disponibile e al servizio della popolazione – spiega l’amministrazione comunale -. Il gruppo ha sempre risposto in maniera positiva e immediata, specialmente nel difficile e rischioso periodo di emergenza Covid portando farmaci e spesa a chi ne aveva bisogno, spesso trascurando la vita privata e dando priorità al bene comune. L’amministrazione ringrazia infinitamente questi volontari per il supporto e per la sensibilità che dimostrano, spesso in situazioni particolari, di rischio e di fragilità».

