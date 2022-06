Lutto nel Pd,

morto Franco Antonini

MATELICA - Aveva 68 anni e si trovava all'ospedale di Carpi per sottoporsi ad un intervento. Si è spento oggi intorno alle 19. Il ricordo di Angelo Sciapichetti: «Un amico con cui ho avuto l'onore di collaborare, era mite e sempre pronto al dialogo»

11 Giugno 2022 - Ore 23:01 - caricamento letture

È morto Franco Antonini, una vita vissuta nell’impegno in politica, è stato presidente dell’assemblea provinciale del Pd e attualmente componente della direzione Pd di Macerata. Aveva 68 anni, era di Matelica, e si è spento intorno alle 19 di oggi all’ospedale di Carpi, dove si trovava per sottoporsi ad un intervento. A dare la notizia della scomparsa di Antoni è il segretario provinciale del Pd, Angelo Sciapichetti.

«Un uomo appassionato di politica – lo ricorda -, mite, sempre pronto al dialogo, acuto, mai banale. Un amico con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare e di confrontarmi fin dai tempi della fine dei vecchi partiti e della nascita della Margherita. Franco era una persona seria, leale, trasparente, umile: requisiti non sempre facili da trovare oggi in politica. Con lui anche quando i giudizi divergevano era impossibile arrabbiarsi perché era sempre mosso da una rara cortesia ed educazione, non cercava mai lo scontro ma era sempre alla ricerca del dialogo e della collaborazione anche con chi la pensava molto diversamente da lui. Mi è stato di grande aiuto anche dopo l’ultimo congresso provinciale; praticamente si è speso per tanti fino all’ultimo e quale componente della Direzione ha servito con lealtà il Pd, il suo partito che aveva contribuito a far nascere». In politica Antonini era stato socialdemocratico nella prima repubblica, poi ha fatto parte della Margherita e in seguito è stato tra i fondatori del Pd, componente dell’Assemblea regionale, presidente dell’assemblea provinciale e, come detto, attualmente era componente della direzione del Pd. Era un funzionario dell’Asur in pensione, aveva tre figli. Il funerale non è stato fissato.

