La Recanatese espugna Novara:

è finale della poule scudetto

SERIE D - Al Piola, decide capitan Alessandro Sbaffo nel finale di partita. L'ultimo atto mercoledì 15 giugno. Nel frattempo, sviluppi anche a livello dirigenziale: è nata la nuova società dell'U.S. Recanatese per affrontare la Serie C

11 Giugno 2022 - Ore 18:18 - caricamento letture

La Recanatese espugna il Piola di Novara e vola alla finale della poule scudetto di Serie D. In Piemonte, nello stadio che fino a pochi anni fa ha visto giocare i campioni della Serie A, i leopardiani vincono 1 a 0 trascinati da Alessandro Sbaffo, che a cinque minuti dal 90′ realizza il gol partita in girata all’altezza del dischetto del rigore. Il capitano coglie l’occasione per aggiornare i suoi numeri da record: 23 reti in campionato, due in Coppa Italia e altrettanti in questo finale di stagione nella poule scudetto, che vedrà i giallorossi di mister Giovanni Pagliari impegnati mercoledì nella finalissima.

Nel frattempo, ieri, «è nata la nuova società dell’U.S. Recanatese per affrontare la Serie C dopo la straordinaria vittoria del campionato – si legge nella nota del club -. Sono andati davanti al notaio Sabino Patruno i soci della srl che è pronta per affrontare il professionismo. Hanno sottoscritto l’atto Giuseppe Bartolini, Luciano Bertini, Marco Bruni, Angelo Camilletti, Marco Cipolletta, Francesco Fiordomo, Mirko Giulianelli, Adolfo Guzzini, Antonio Mazzantini, Andrea Paoloni, Franco Polenta, Fabrizio Sarnari e Mauro Tanoni – conclude il comunicato -. Ora l’assemblea dei soci provvederà alla definizione del consiglio di amministrazione e dei vari incarichi di lavoro all’interno della società leopardiana.

Il tabellino:

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 6 Di Masi (73′ 32 Paglino), 8 Diop (73′ 18 Alfiero), 9 Vuthaj (VC), 13 Agostinone (C) (53′ 20 Benassi), 24 Laaribi (85′ 23 Pereira), 28 Vaccari (79′ 10 Capano), 35 Amoabeng. A disposizione: 38 Taliento, 14 Vimercati, 27 Gyimah, 30 Brucoli. Allenatore: Marco Marchionni.

RECANATESE: 1 Urbietis, 2 Meloni (70′ 19 Guidobaldi), 3 Quacquarelli (46′ 14 Alessandrini), 4 Gomez, 5 Pacciardi, 6 Marafini, 7 Minicucci (59′ 17 Ferretti), 8 Raparo (VC) (65′ 15 Grieco), 9 Defendi (59′ 18 Giampaolo), 10 Sbaffo (C), 11 Senigagliesi. A disposizione: 12 Amadio, 13 Alessandretti, 16 Sopranzetti, 20 Minnozzi. Allenatore: Giovanni Pagliari

TERNA ARBITRALE: Valerio Vogliacco di Bari (Pierpaolo Vitale di Salerno e Mattia Morotti di Bergamo)

RETE: 86′ Sbaffo (R)

NOTE: ammonizioni: 4′ Vuthaj (N), 8′ Pacciardi (R), 68′ Vaccari (N), 90’+2′ Benassi (N), 90’+6′ Bonaccorsi (N). Calci d’angolo: 3 – 3. Recupero: 3’pt + 7’st

