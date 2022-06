Investita in viale Don Bosco,

una donna in ospedale

MACERATA - E' stata centrata da una Lancia Y subito dopo l'incrocio con via De Amicis

11 Giugno 2022 - Ore 10:17

Investita da un’auto, una donna in ospedale. E’ successo poco prima delle 9,30 in viale Don Bosco a Macerata. La donna stava attraversando da destra verso sinistra, seguendo il senso di marcia, fuori dalle strisce pedonali. All’improvviso è arrivata una Lancia Y che l’ha travolta subito dopo l’incrocio con via De Amicis. La donna è stata scaraventata a terra, immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Viste le condizioni della donna, è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

(foto Falcioni)

(servizio in aggiornamento)

