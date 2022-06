Il Pd presenta “Ufo

Dialoghi verso mondi possibili”

POTENZA PICENA - Ciclo di incontri organizzato dai dem: si inizia il 23 giugno con Marco Bentivogli. Gli altri ospiti: Enrico Galiano, Alessandro Zan e Emanuele Fiano

Il circolo Pd di Potenza Picena, in collaborazione con la Fondazione Belli e il Pd provinciale presenta la prima edizione di Ufo – Dialoghi verso mondi possibili.

«Ufo – spiegano i dem – è in primo luogo, una rassegna di eventi estivi di politica e cultura, senza distinzioni nette tra i due ambiti ma, anzi, perseguendo una contaminazione tra i due generi. Ma Ufo è anche e soprattutto un progetto ambizioso con delle finalità ben precise: la prima è la crescita culturale e sociale del nostro territorio e della nostra comunità a prescindere dalle logiche di appartenenza politica. La seconda è dimostrare, sia ai cittadini sia a chi attualmente è alla guida del Comune, che è assolutamente possibile portare Potenza Picena al centro della scena: basta volerlo. Ufo è quindi un invito pressante a dismettere la logica dell’accontentarsi, la filosofia del porto sicuro, per intraprendere un nuovo viaggio, per esplorare nuovi orizzonti: in una parola, per aprirsi al mondo. Il titolo della rassegna è non a caso accompagnato dal claim “Dialoghi verso mondi possibili”. Gli Ufo sono evidentemente i nostri ospiti, che “atterrano” qui con intenzioni pacifiche per dialogare di futuro e di come vari aspetti della società (lavoro, scuola, diritti civili) potrebbero migliorare, per indicarci nuove soluzioni. Quindi la parola “verso” indica che c’è un viaggio da intraprendere e “mondi possibili” ci indica la destinazione, la meta non utopistica del viaggio. Abbiamo pensato che un tale sottotitolo spieghi bene una sigla tutto sommato misteriosa come Ufo e dia il senso di ciò che ci proponiamo di fare – concludono i dem – fornire ai nostri concittadini nuovi strumenti di interpretazione dei fenomeni più rilevanti della nostra società».

Questo il programma completo della rassegna: si inizia il 23 giugno alle 21,15 al Belvedere del Pincio con Marco Bentivogli, coordinatore e co-fondatore di Base Italia. Il 14 luglio, stessa ora ma in piazza Stazione, sarà la volta del docente e scrittore Enrico Galiano. Quindi due deputati dem: Alessandro Zan il 21 luglio alle 21,15 in piazza Stazione e Emanuele Fiano, sempre alle 21,15, al Belvedere del Pincio il 29 agosto.

