Miss mondo Italia,

la maceratese Irene Boschi

a 16 anni tra le top 50

CONCORSO - Studentessa del liceo classico Leopardi ha partecipato alle fasi finali a Gallipoli

10 Giugno 2022 - Ore 12:32 - caricamento letture

Irene Boschi, giovanissima maceratese, si è classificata tra le top 50 al concorso Miss mondo Italia. Unica rappresentante della provincia, sabato a Gallipoli, si è confrontata con concorrenti provenienti da tutta Italia. Non è passata all’ulteriore selezione che eleggeva le prime 25 finaliste, ma ha comunque raggiunto un risultato notevole.

Irene, nata il 3 agosto 2005 in provincia di Macerata, frequenta il terzo superiore del liceo classico linguistico Giacomo Leopardi. Nonostante la giovanissima età ha già partecipato ad uno dei concorsi di bellezza più importanti in Italia e nel mondo che di sicuro le aprirà molte strade in futuro.

Miss Mondo Italia, infatti, è la selezione nazionale finalizzata alla scelta della candidata italiana a Miss World. Il concorso si svolge in oltre 300 serate di selezione all’anno interessando le piazze e i locali più rinomati d’Italia. Le concorrenti sono messe alla prova da 10 discipline tra cui social media, make up, outfit e sport. Quest’anno alla selezione hanno partecipato in Italia 120 ragazze e Irene ha conquistato ben tre fasce in Toscana che le hanno consentito di partecipare alla finale a Gallipoli. Il concorso per lei è finito mercoledì sera quando non ha passato la selezione per le prime 25.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA